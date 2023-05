Los problemas siguen saliendo a la luz. Elina Narváez, asambleísta por Guayas, aprovechó su salida del Partido Social Cristiano (PSC) para exponer lo que, a su criterio, está padeciendo la bancada legislativa de la organización política en la Asamblea Nacional.

El 3 de mayo de 2023, el Partido Social Cristiano resolvió la expulsión de Elina Narváez luego de que la organización política confirmó que la asambleísta remitió un oficio a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, con la intención de desafiliarse del partido.

— ElinaNarváez (@elinanarvaez25) May 3, 2023

Al igual que Javier Ortiz, asambleísta por Esmeraldas, Narváez expuso los problemas que, a su criterio, está teniendo la bancada legislativa del Partido Social Cristiano. Lo hizo a través de un oficio remitido a Jaime Nebot, líder máximo de la organización.

"Siempre he sido leal a los principios éticos, por lo que me he mantenido en silencio al ver a la bancada desviarse de sus objetivos", señaló la legisladora y mostró su preocupación de que los dirigentes del bloque no puedan consolidar consensos ante la crisis de inseguridad.

En marzo de 2022, Elina Narváez se principalizó como legisladora. ARCHIVO ASAMBLEA NACIONAL

Narváez también destacó que la organización política está desorganizada y que hace falta comunicación interna. Al igual que Ortiz, la asambleísta mencionó que en la bancada del partido hay condicionamientos y presiones que no son propios de la organización política.

Asimismo, acogiéndose al comunicado del Partido Social Cristiano que informaba de su expulsión, Narváez aprovechó la comunicación con Nebot para informar que continuará trabajando en la Asamblea Nacional de manera independiente.

— La 6 - Partido Social Cristiano (@La6Ecuador) May 3, 2023

También se ratificó en que nadie de la organización política conversó con ella antes de que se tomará la decisión unilateral de expulsarla del partido. "Lamento que esta decisión no haya tenido los canales adecuados", añadió la legisladora por la provincia de Guayas.

Por su parte, Esteban Torres, jefe de bloque, ya notificó a Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, la expulsión de Narváez de la bancada del Partido Social Cristiano. En la misiva también se solicite se quien los logos del partido de la imagen de la asambleista.