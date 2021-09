“Los que me echen basura responderán”

Antecedente. La Fiscalía investiga un posible tráfico de influencias en un contrato de Petroecuador, firmado en el tiempo de Álex Bravo, hoy detenido por corrupción. La adjudicación fue en 2016 por $ 38,9 millones a favor del Consorcio Oro Negro, integrado por las empresas A.E.S.M. Asesores Especialistas en Seguridad y Sefiem S.A. Esta última pertenece al asambleísta Ricardo Vanegas, quien asegura que no hay ningún ilícito, pero sí una persecución en su contra por “hacer frente a la corrupción”.

¿La Fiscalía lo ha llamado a declarar en la indagación por supuesto tráfico de influencias?

- Esa indagación se inicia en 2017 por una denuncia. Pero no es contra particulares, eso es contra los funcionarios de Petroecuador. Además esa acción penal ya está caducada.

- ¿Nunca lo llamaron?

- A mí no me tienen por qué llamar, yo soy accionista de una empresa, yo no he firmado ningún contrato. No soy parte del Consorcio Oro Negro, la empresa lo es.

- ¿Su empresa?

- Quien está al frente de ese consorcio es el administrador, quien debe responder. Pero de qué va a responder si la Contraloría dice que no hay sobreprecio. Si Petroecuador firma el acta de entrega recepción a satisfacción.

- Raúl de la Torre dice que hubo coimas...

- Eso no es cierto. En 2019 el Consorcio dejó de contratar con Petroecuador. Pero lo más importante es que en ese año se declaró en emergencia a Petroecuador para luego contratar a dedo al Consorcio Insigne, por $ 38 millones. La Contraloría ahí sí encontró irregularidades. Ese es el contrato que se firmó en la época del señor de La Torre.

- Pero Oro Negro también tuvo acuerdos de pago con Petroecuador en ese tiempo...

- Esos acuerdos no es porque nosotros quisiéramos. Es que mientras no haya una nueva empresa de seguridad no se podía dejar sin el servicio.

- Si todo está en orden, ¿por qué surgen denuncias desde la Asamblea?

- Son infundadas. El asambleísta (Luis) Almeida comenzó la denuncia, pero cuando le mostré los documentos no dijo nada más. Y el asambleísta Fernando Villavicencio va a tener que demostrarme dónde aparece mi nombre en el juicio Las Torres o en la contratación de Oro Negro. Va a tener que demostrar dónde está el acto irregular. Si no puede, el CAL le va a aplicar la sanción. Todos los que me echen basura van a responder.

- También hay otra denuncia sobre una glosa...

- Esa es una noticia infundada y con malas intenciones. Yo no tengo una glosa y menos desde hace 16 años, cuando era vocal de la Comisión Anticorrupción. Ya le estoy pidiendo un certificado al contralor y que se lo mande a Villavicencio. Que se ponga a buscar lo que tenga que buscar, pero a los que no tenemos nada que nos deje tranquilos.

- ¿Y la denuncia del carné de discapacidad es falsa?

- Tengo siete estents en mis arterias coronarias. Soy un paciente de alto riesgo. Y respecto al carné, claro que lo tengo, pero nunca lo he usado. No he adquirido bienes con descuento. Lo tengo por una eventualidad, por si llegara a tener un problema de salud.

- ¿Quiénes lo atacan?

- Los que han hecho correr esos rumores son el capitán Ortega, asesor del señor Bruno Segovia, parte de la Comisión de Fiscalización, a quienes ya he presentado una denuncia.

- ¿Cuál es la razón?

- Los que lanzan esa basura son a los que les disgusta que yo haga una lucha frontal contra la corrupción y que además es con documentos.