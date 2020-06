La matriculación vehicular en Quito se reactivaría en julio

Uno de los temas en análisis es si los vehículos comerciales y de transporte de pasajeros deben quedar exentos o no de la revisión técnica .

La matriculación vehicular en Quito está suspendida y se hará una nueva recalendarización para los automotores rezagados que podría arrancar en julio, informaron este 19 de junio de 2020 las autoridades municipales.

Esto luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dejara sin efecto las resoluciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para que el proceso de matriculación se haga en línea y se omita la Revisión Técnica Vehicular de los vehículos particulares.

Este viernes, ambas entidades más representantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se reunieron para encontrar una solución a esta situación que inquieta a los capitalinos.

Tras el encuentro el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, dijo que hay la predisposición de todas las partes para encontrar una salida jurídica y técnica y proteger la salud de los ciudadanos que deben cumplir con este proceso.

Uno de los puntos que se someterá a análisis es si la AMT debo o no cobrar la Revisión Vehicular, aún cuando no se brinde ese servicio. El Municipio había planteado que no, pero Abad reconoció que hay una disposición legal que exige que se cumpla con ese pago, por lo que se busca la fórmula jurídica para resolver el tema.

Otro punto en debate es si la revisión debe ser omitida para vehículos particulares únicamente o también debe incluir al transporte comercial y de pasajeros.

“Tenemos más de medio millón de vehículos en Quito que se matriculaban en 11 meses. Bajarlo a cinco meses es complejo y vamos a tener aglomeraciones. A eso se suma que los vehículos solo pueden moverse tres días por semana por la restricción del par e impar y si se produce un contagio de coronavirus ahí, nos tocaría cerrar el centro de matriculación”, señaló Abad.