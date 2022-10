Tras el intento de renuncia del asambleísta Marlon Cadena a la coordinación de la bancada legislativa de la Izquierda Democrática, los conflictos internos de la organización política se hicieron más evidentes al surgir tres jefes de bancada. El asambleísta por Pichincha, Marlon Cadena, atiende telefónicamente a EXPRESO para conversar sobre los orígenes de la disputa de liderazgo en Izquierda Democrática y los escenarios que avizora en el Legislativo.

- ¿Por qué la Izquierda Democrática tiene tres personas a quienes se le atribuye ser los coordinadores de su bancada?

- Esa contradicción se da por las decisiones que adoptó la organización política. El presidente Chávez no conocía a todos los asambleístas. Los liderazgos no se construyen imponiendo, sino que tienen que ser legítimos y contar con el respaldo del cuerpo colegiado.

- ¿Qué imposiciones han tenido sus compañeros de bancada en la Asamblea Nacional?

- Lo hicieron en la votación de la censura al Consejo de la Judicatura y lo hacen ahora intentando imponer un nombre (para que sea el jefe de bloque) e incluso se anuncian sanciones que traban el diálogo.

Ante la imposición de Ramiro Narváez como jefe de bancada, (los legisladores afines a Cadena), me han solicitado que siga dirigiendo esa parte del bloque.

- Si usted renunció a la coordinación de la bancada, ¿por qué sigue siendo referido como tal por ciertos asambleístas?

- En un principio la bancada accedió a que salga, pero con el relevo natural que debía haber de Rodrigo Fajardo. Sin embargo, ante la imposición (de nombrar a Ramiro Narváez como jefe de bancada), me han solicitado que siga dirigiendo esta parte del bloque.

- El presidente de su partido, Enrique Chávez, nos dijo que ya era oficial lo de Narváez...

- Yo sigo recibiendo las notificaciones de la Asamblea como jefe de la bancada. El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, considera que al tratarse de un problema interno del partido que aún no ha sido aclarado, yo seguiré siendo jefe de bancada.

- La Izquierda Democrática está dividida en dos, ¿en qué momento inició el declive?

- La crisis empezó cuando la organización política no pudo procesar el triunfo electoral que tuvimos en el 2021. Luego de varias fricciones, (la división) se concretó con el nombramiento de Enrique Chávez como presidente del partido.

Si el partido piensa que no soy un militante útil, les ahorraré el tiempo y el trabajo y me separaré de la bancada.

- ¿De qué depende que vuelva la unidad a su partido?

- De que se profundicen los diálogos y no la imposición. No volver a cometer los errores del entonces presidente de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera. Y, hasta que se den elecciones democráticas, que se reconozca a Fajardo como el sucesor natural a la coordinación de la bancada.

- El presidente Chávez adelantó que habrá sanciones que incluso conllevarían su separación del bloque...

- Es una nueva imposición. Mi responsabilidad es con mis compañeros que me han apoyado. Si el partido piensa que no soy un militante útil, les ahorraré el tiempo y el trabajo y me separaré de la bancada.