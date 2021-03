Cinco excandidatas a la Vicepresidencia suman esfuerzo para refrescar la política y crear incidencia, desde el lado ciudadano, en temas que consideran relevantes para la ciudadanía. Transparencia es uno de ellos, en el marco de un proceso electoral accidentado y que, de cara al balotaje, aún no tiene resultados oficiales.

- ¿Serán opositoras del próximo Gobierno?

- No quisiera llamarle oposición, porque eso es algo que se produce en el parlamento. Las fuerzas políticas de oposición espero ejerzan un papel serio, técnico y democrático. Nosotros no estamos representando a partidos políticos. Somos ciudadanas políticas, conscientes e informadas. No en una onda de oposición, sino de ¡Hey señores! Aquí estamos y no somos solo nosotras.

- ¿Si no es como opositoras, entonces cuál será el papel del grupo de cinco excandidatas?

- En primer lugar, más allá de la carta abierta (que contiene cinco puntos:Transparencia, Gobernabilidad, Desarrollo Sostenible, Derechos de las Mujeres y No Violencia, estamos elaborando un documento con un pronunciamiento específico en cada uno de los cinco temas... Nos estamos posicionando dentro de lo que llamamos la tercera vía. Es una vía de sensatez, unión, de colaboración. Ahora estamos elaborando este documento en el cual vamos a exponer específicamente una propuesta en estos cinco puntos. Lo que haremos es juntar nuestras agendas de campaña, unir otras cosas y exponer propuestas concretas. Lo presentaremos a las organizaciones políticas y a la ciudadanía.

- Han surgido varios grupos, frentes e iniciativas que con el tiempo terminan desinflándose. Luego de presentar el documento, ¿qué?

- Mientras sigamos teniendo las problemáticas sociales, económicas, de valores e institucionales, nosotras seguiremos siendo relevantes. Estamos en una fase primigenia aún. Estamos yendo sobre la marcha. Estamos en ese proceso de construcción, colaborativa y mientras sigamos siendo relevantes ahí estaremos. Mañana (hoy) vamos a pegarnos una pequeña encerrona para identificar los siguientes pasos. Queremos ser muy estratégicas, muy prácticas e incluso soñadoras. En la vida no es cuestión de lo que queremos hacer, sino lo que se puede hacer. El gran drama del Ecuador es que no contamos con una visión de país.

Ya estamos hartos de la polarización brutal en la que nos han puesto los tradicionales actores políticos.

- ¿Y cuál será ese púlpito en el que expondrán con mayor fuerza estas propuestas?

- Púlpito no, prefiero un balcón (ríe). Hay varios canales, uno de ellos son los medios de comunicación tradicionales. Hemos estado en medios alternativos. Cada una tiene su propia red social. Estas son las maneras en la que nos hemos estado comunicando. Estamos armando una página web. Hemos creado una fan page desde este concepto que es ‘Desde Nuestras Miradas’. Identificaremos otras maneras para irnos conectando con la ciudadanía. Conversatorios virtuales, por ejemplo, lo que nos ha enseñado la pandemia.

- Hay temas en los que hallan acuerdo, ¿y en los que no? La despenalización del aborto por violación, la legalización de la marihuana para usos medicinales, la adopción de parejas homosexuales.

- Esa es la riqueza de tener personas que pensamos diferente. El tema de la despenalización del aborto en casos de violación o de peligro de la vida de la madre u otras razones es uno en el que no estamos todas de acuerdo y lo dejaremos en el espacio en el que tiene que estar, el Parlamento. De las conversaciones no ha salido una negativa. El derecho de las parejas homosexuales a adoptar es un tema que podría tener un nivel de discrepancia, sin embargo lo interesante es que el país es así. Es diverso. Con diferentes miradas y no dejaremos de sentarnos a conversar.