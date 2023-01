El presupuesto es el motivo. María Josefa Coronel renunció este jueves 26 de enero de 2023 a su cargo como directora provincia del Guayas del Consejo de la Judicatura. Lo hizo a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román Márquez, en la que detalló que el motivo de su decisión irrevocable se deriva de la falta de recursos económico que padece la institución para "prestar un servicio público de nivel".

Gracias a todos los servidores públicos que se sintieron convocados a un trabajo técnico y transparente. Pero sobretodo por permitirse sentirse capaces y libres de presiones que, si bien siempre van a existir, siempre serán vencidas. ¡A todos muchas gracias ! pic.twitter.com/iuTcpP1cms — María Josefa Coronel (@MaJosefaCoronel) January 26, 2023

Coronel, quien se desempeñó como directora provincial de la Judicatura desde el 13 de septiembre de 2021, justificó en el documento que dicho cargo "tiene una importante dependencia respecto al presupuesto asignado para su éxito", pues señala que este permite atender las múltiples necesidades que la Función Judicial del Guayas necesita y exige con razón. Sin embargo, señala la funcionaria, esta labor se ha visto interrumpida debido a un problema presupuestario.

Mujeres hondureñas exigen en su día justicia y no más violencia contra ellas Leer más

"Un presupuesto incompleto se traduce en una gestión incompleta. En aquellas áreas en las que las carencias presupuestarias no inciden directamente, he cumplido una importante y positiva gestión, plenamente comprobable. Pero sucede que varias de las condiciones materiales indispensables para prestar un servicio público de nivel no pueden cumplirse en el ámbito de la provincia del Guayas, debido al problema presupuestario señalado, causando frustración en los usuarios externos como internos", detalla Coronel en el documento.

El documento firmado por María Josefa Coronel, que también está dirigido al director general de la Judicatura, Santiago Peñaherrera Navas, refiere que es ese panorama económico que afecta a la gestión del Directorio Provincial del Guayas y sus funciones, y que no "tiene visos de solución", lo que hace procedente la renuncia a sus funciones.

Profesora demandará a la escuela donde le disparó un alumno de 6 años en EE. UU. Leer más

Coronel finaliza su carta de renuncia agradeciendo y señalando que los vocales del Consejo de la Judicatura, en especial sus expresidentes, tanto la Dra. María del Carmen Maldonado y el Dr. Fausto Murillo, me han brindado que les ha sido posible". También, señalando que dentro de su gestión, como directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, ha solicitado y gestionado reiteradamente una mayor asignación presupuestaria, pero esta nunca se llevó a cabo por limitaciones internas.