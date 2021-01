María Gloria Alarcón: “El orden de distribución responde a criterios técnicos”

El pasado 20 de enero llegaron a Ecuador 8.000 dosis, de un total de 86.000, de la vacuna de Pfizer. La empresa privada está encargada de la distribución de las dosis en los centros médicos a nivel nacional.

- ¿Cuándo decidieron ser parte de este plan de vacunación?

- Cuando las vacunas empezaron a ser algo real, propusimos poner nuestra experiencia en distribución y logística a disposición y empezamos a trabajar a finales de agosto. Incorporamos también a la academia, así que este plan de vacunación no es sino la suma de muchos esfuerzos y recursos de todo tipo.

- ¿Cuál es el rol que cumplen?

- El plan de vacunación lo traza el Ministerio de Salud, la compra de las vacunas la hacen ellos, nosotros hemos acompañado desde el punto de vista científico. El sector privado está apoyando en el trazado de la logística, muchos tenemos años en la distribución de productos masivos. El Estado tiene 3.000 puntos de vacunación, pero el sector privado ha puesto cerca de 7.000 puntos como centros comerciales, supermercados, farmacias, etc. Y el Banco del Pacífico está desarrollando la plataforma tecnológica para el registro de vacunación.

- Hay críticas por la distribución, se denuncia que las vacunas están yendo a sitios no planificados. ¿Cuándo y quién armó este plan?

- Me atrevo a decirle que no ha habido ningún desorden, eso categóricamente lo puede decir. La ruta crítica, adónde se va la vacuna, responde a criterios. El orden también responde a criterios de disponibilidad de las vacunas, pues no tiene sentido aplicar dos vacunas en Guayaquil, tres en Quito, una en Cuenca y otra más allá, sino un lote de vacunas por ciudad. También responde a la lógica de la cadena de frío, no se puede abrir paquetitos de vacunas sin perder la cadena de frío. Todo esto es manejado por una comisión técnica, no es a dedo, ni por orden alfabético ni por orden geográfico, sino por las zonas que tienen más casos, por ejemplo. Estaba todo planificado, pero el problema que tuvo Pfizer con la producción hizo que nos llegaran menos dosis y se cambió el cronograma tres días antes.

-Y si todo estaba definido, ¿por qué no transparentan el número de vacunados o los lugares donde se están poniendo?

- No se trata de falta de transparencia. Usted tiene tres factores que no le permiten hacer lo que todo el mundo quiere. Hay convenios de confidencialidad con los laboratorios, que no le permite ni siquiera divulgar qué día vienen. No hay alternativa sino acceder a estos convenios. Las listas no pueden ser reveladas y no solo en Ecuador. Las personas que han subido sus fotos, lo han hecho por voluntad y las que salen en la prensa firman una autorización por escrito y tema de adónde va, y el día responde a temas de seguridad.

- Pero más que los datos, lo que se cuestiona es la transparencia en las cifras...

- El día viernes se formó a una comisión de transparencia que desde el viernes están revisando cada uno de los datos. A estas personas se les pasará las cifras, pero esto tiene que ser ordenado. Ahora hay que avanzar con el plan y se rendirán las cuentas correspondientes en la oportunidad que corresponda. No se puede dar cifras en tiempo real porque serían imprecisas.

- En otros países se da un registro diario de los vacunados...

- Y aquí existe un registro diario, pero este es un plan piloto y los números son pocos. Los datos se conocerán posteriormente, ahora se está pasando todo a la comisión, incluidos los listados.