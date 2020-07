Marcos López: “La actual crisis económica supera a la del feriado bancario de 1999”

Para el delegado de la Presidencia en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Marcos López, es muy pronto para tener resultados claros de la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario, en vigencia desde el 22 de junio de 2020. Sin embargo, señaló que el organismo emitió resoluciones previas que permitan el diferimiento de los pagos en el sistema financiero nacional para afrontar la crisis.

Previamente, López señaló que la crisis que ahora enfrenta el país es mayor a la del feriado bancario que se produjo en 1999. La diferencia, dijo, radica en que ese año el problema empezó en el sistema financiero y ahora es ese sistema quien lo soporta y no permite que se llegue a la explosión social.

Indicó que en marzo la Junta Monetaria emitió dos resoluciones con las cuales se autoriza a que el sistema financiero pueda diferir sus operaciones, por un plazo de 60 días. Además, dijo que en abril se expidió otra resolución para el mercado de valores y que se haga una reprogramación de emisiones.

“Con las resoluciones adoptadas no se cobrarán intereses por mora, la operación por diferimiento especial no generaba ningún gasto adicional. Además, no se reportaba como cartera vencida y tampoco cambiaba la calificación en la central de riesgo”, explicó el funcionario durante la comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico.

El funcionario indicó que, en junio, se emitió una nueva resolución en la que se ampliaron los plazos de las dos resoluciones primeras. Señaló que a pesar de que una persona ya haya realizado un primer diferimiento tenía derecho a efectuar uno nuevo con las mismas condiciones. Explicó que tras la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario el tiempo se amplía que va hasta dos meses después de que termine el decreto de emergencia.

Si bien dijo que es muy pronto para obtener resultados por la aplicación de la Ley, comentó que del paso anticipado que dio la Junta, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Superintendencia de Bancos, hasta junio, se efectuaron 1.977.246 operaciones en la banca privada, de una cartera que suma alrededor de 10.800 millones de dólares.

En el sector de la Economía Popular y Solidaria se ejecutaron 840.584 operaciones por un monto de 6.581 millones de dólares y en el sector público 117.392 operaciones por 516,3 millones. Así también explicó que se tomaron alternativas para la bolsa de valores.

En su intervención indicó que los resultados de la aplicación de la normativa de la Ley de Apoyo Humanitario de julio podrán reflejarse en los próximos días.