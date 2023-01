Están distanciados. La presidenta de la Revolución Ciudadana y candidata a la Prefectura de Guayas, Marcela Aguiñaga, declaró el 6 de enero de 2023 que el excandidato presidencial por su tendencia, Andrés Arauz, no forma parte de su organización política. Según indicó, la excarta del correísmo habría iniciado los impasses con otros miembros del movimiento.

"Andrés (Arauz) no es miembro de la Revolución Ciudadana, no participa activamente", dijo Aguiñaga en una entrevista concedida al programa Un Café Con JJ (fundado y, hasta el inicio de la campaña electoral, dirigido por el candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala). Además, indicó que, en su momento, el excandidato presidencial "decidió renunciar a nuestra organización" política y que no ha tenido una participación activa con el correísmo.

🔵🔴Conversatorio Ciudadano🔴🔵



Te invito el día de mañana al conversatorio que tendremos con @ecuarauz y la ciudadanía de #SanVicente desde las 19h30 en la cancha del Club Los Centuriones en ”Los Perales”. pic.twitter.com/ilZHA9Dmwz — Brigitte García (@MelaBrigitte) January 8, 2023

Pese a las declaraciones de Aguiñaga, en las redes sociales de Arauz se puede observar que algunos de los candidatos del correísmo para las seccionales de febrero de 2023 lo invitan a participar de actividades proselitistas e, incluso, el expresidente de la Republica, Rafael Correa, interactúa positivamente con sus publicaciones en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Aguiñaga explicó que la "polémica" que ha surgido alrededor de Arauz y la Revolución Ciudadana se debe a que "el comenzó (...) con opiniones que no debieron haber trascendido hacia afuera", sin detallar a qué declaraciones hace referencia. Este Diario intentó contactarse con el excandidato presidencial para consultar su relación con el correísmo y las supuestas opiniones que lo han distanciado, pero no hubo respuesta.

Muchos me preguntan sobre lo que Aquiles cuenta que le han contado, en una entrevista.



Responderé a TODO lo que insinuó, pero en febrero, una vez que el PSC pierda la alcaldía de Guayaquil.



Mientras tanto, todos los que amamos a la Patria a Lasso le diremos NO. — Andrés Arauz (@ecuarauz) January 5, 2023

Sin embargo, a inicios de enero, Aquiles Álvarez, candidato del correísmo a la Alcaldía de Guayaquil, dijo en una entrevista concedida al medio digital La Posta que Arauz "me parecía un muy mal candidato" y que, luego de ganar la primera vuelta presidencial de 2021, "decidió cambiar todo el equipo porque dijo que su capital político era de él y no de Rafael Correa". Declaraciones a las que Arauz ha dicho que se referirá en febrero de 2023, luego de que se definan las elecciones seccionales y el "Partido Social Cristiano pierda la Alcaldía".

Andrés Arauz fue la carta del correísmo (entonces patrocinado por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social) en las elecciones presidenciales de 2021 y tuvo como binomio al comunicador e ingeniero Carlos Rabascall. En dicho proceso electoral, Arauz y Guillermo Lasso pasaron al balotaje donde el exbanquero ganó la Presidencia de la República.