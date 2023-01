El distrito uno de Guayaquil, entre necesidades y debtus

Los consultados por EXPRESO señalan que la administración de Viteri no ha solventado sus problemas.

La oferta electoral empezó, pero las necesidades apremian para los habitantes de las parroquias urbanas de Guayaquil, Ximena y Febres-Cordero, pertenecientes a la circunscripción electoral uno de la urbe porteña. Urgencias que los residentes de estos sectores exponen a los 50 candidatos que aspiran a una concejalía de dicha circunscripción en el Cabildo de la ciudad.

“Espero que los concejales arreglen los lugares que están abandonados y les den uso para la comunidad”, dice Tanya Delgado, residente del Guasmo Este, en la parroquia Ximena, al sur de Guayaquil. En los más de ocho años que vive ahí, según continúa contando, siempre ha tenido los mismos problemas: “Los parques están abandonados, el sector necesita luminarias y el consumo de drogas ha aumentado en el sector”.

Expectativa que comparte Vinicio Morales, residente del Guasmo Sur desde hace tres años, quien también señala que su sector tiene problemas con la recolección de basura, la mendicidad, el alcantarillado y los perros callejeros. “Son problemas muy comunes acá en el sur (de Guayaquil) que no han sido atendidos y deberían ser tratados”, señala y hace hincapié en que la falta de iluminación en estos sectores genera el escenario para que actúen bandas criminales y el expendio de droga.

Los problemas no terminan ahí. Alejandro Pin, residente del sector de Portete y dirigente barrial de la parroquia Febres-Cordero, indica que en dicha jurisdicción hay obras paralizadas, problemas de tránsito con vehículos pesados y demás temas que considera deberían ser tomados en cuenta por quienes aspiran a conseguir las cinco concejalías para representarlos.

“Hace seis meses comenzaron a construir la calle entre la 26 y la Q hasta la E y la 26, pero la han dejado a medio talle”, cuenta Pin y destaca que otro de los problemas que suelen tener es que tráilers suelen pasar por la calle 26 (av. Portete de Tarqui) “para acortar camino y llegar hasta la Perimetral”. Situación que, según continúa, ha provocado daños eléctricos.

“Deben ser personas que trabajen por la comunidad, que les importen los problemas que tenemos”, destaca Pin y señala que algo que él valora como votante es que quien desee representarlos como concejal sea “alguien que fue hijo y ahora es padre, esa experiencia vale”.

Por otro lado, Ibis Guerra, también residente del sector de Febres-Cordero, señala que, además de lo mencionado por los otros habitantes consultados por este Diario, es necesario que los candidatos a concejal se involucren en otras obras. “En el Batallón del Suburbio se están haciendo los trámites para que se construya un centro gerontológico en el sector, uno de los que más concentra personas de la tercera edad”, explica.

Asimismo, señala que en varias calles del sector la calzada está en mal estado y que tampoco hay bordillos. “No sé si es malo el material que ponen, pero las calles ya no duran como antes”, continúa y también destaca que calles como la 29 y la Q son zonas muy oscuras, pese a que hay luminarias, pero “que no iluminan lo suficiente y eso vuelve muy peligrosos esos lugares”. Urgencias que Guerra espera sean consideradas por los que aspiran a un concejalía.

Pese a que algunos de los consultados por este Diario consideran que no es necesaria la experiencia en el sector público para fungir la concejalía de su circunscripción y solventar las varias necesidades y urgencias que tienen en sus sectores, cinco de los diez candidatos cabeza de lista que aspiran a llegar al Concejo Municipal de Guayaquil no han tenido ninguna experiencia previa en la administración pública. Incluso algunos de ellos no registran pago de impuesto a la renta.

Por ejemplo, Carla Sala Vallazza, quien lidera la lista de concejales de la circunscripción uno por Centro Democrático, no registra en la Contraloría General del Estado antecedentes de haber sido funcionaria pública. Además, según el portal institucional del Servicio de Rentas Internas, no ha presentado su declaración de impuestos del periodo fiscal del 2021.

Otro de los aspirantes a una concejalía que se estrenaría en el sector público de ganar una concejalía es Guillermo Leones Pacheco, dirigente barrial que encabeza la lista de concejales por la alianza Unidad Popular y Pachakutik. Él tampoco registra pago de impuesto a la renta.

Asimismo, María José Castillo Montaño, quien en un inicio iba por la Alcaldía de Guayaquil, pero que terminó como cabeza de la lista de concejales del Partido Sociedad Patriótica, tampoco registra experiencia en la administración pública. Además, según los registros del Servicio de Rentas Internas, en los últimos tres años declaró en cero sus impuestos.

Por otro lado, el rapero Gerardo Mejía Aguilera, de SUMA, es otro de las cabezas de lista de concejales que desea su primera experiencia en el sector público. Pese a su trayectoria artística, no registra pagos de impuesto a la renta. Por otro lado, Luciano Arteaga López, quien encabeza la lista de concejales de RETO, tampoco tiene experiencia en la administración pública y, en 2021, pagó $19.918,28 en impuestos.