Manabí: Trabajadores del GAD Paján cierran la vía Colimes - Guayaquil

La vía que conecta a las provincias de Manabí con Guayas, a la altura del ingreso a Colimes, del cantón Paján, fue obstaculizada por un grupo de trabajadores municipales desde la mañana de este miércoles 27 de diciembre.

La acción se da en reclamo al Gobierno Nacional. Entre gritos piden el pago de los haberes pendientes al cabildo local. Los trabajadores aseguran que no han recibido los valores del décimo, mes de noviembre y no hay noticias alentadoras cuando está por terminar el presente mes.

Sucre, militarizado tras descubrir que bandas tienen sistema de vigilancia Leer más

Te invitamos a leer: Acciones conexas para minar la designación del contralor del Estado

"Ya diciembre está por terminar y no hay una noticia alentadora. Tenemos deudas y los bancos no perdonan, no esperan, no comprenden. Eso nos obligó a tomar esta decisión, siempre de forma pacífica como lo permite la ley", exclamó un obrero.

En el sitio ya se observa filas de carros que tuvieron que frenar su destino debido al inesperado cierre. Esta vía es estratégica para las actividades comerciales entre las provincias de Manabí y Guayas.

¿Te gusta el contenido de EXPRESO? ¡Suscríbete AQUÍ!