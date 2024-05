Las mamás de hoy: entre biberones, pañales y podcasts que aclaran dudas

El camino que recorre una mamá primeriza en esta etapa de su vida no es cosa fácil ni predecible. Y, en el intento de esclarecer dudas, saber si lo que se está haciendo está bien o puede mejorar, la búsqueda de consejos de otras 'mamitas' crece. Es justamente por esta razón que Kimberly Cedeño y Antonella Moscoso, conocidas participar en programas concursos en televisión nacional, optaron por compartir su experiencia a través de un podcast llamado Mamá a Bordo.

Un espacio que en tan solo un meses ha captado la atención de 31 mil suscriptores.

"Yo solo quiero contarles mi experiencias y acompañarlas en esta etapa maravillosa. Decirles que lo están haciendo bien y que son las madres perfectas para sus hijos", explica Kimberly a Expreso y detalla que todo inició como respuesta a las constantes preguntas de otras madres en redes sociales.

"Siempre preguntaban en Instagram cosas como: qué puedo hacer para que el bebé duerma toda la noche, cómo hago para sacarle los gases al bebé... Entonces decidimos con Antonella contar nuestra experiencia a través de un podcast que pueden ver y escuchar en YouTube. Ojo, solo son nuestras experiencias, no es una instrucción porque no somos pediatras", aclara entre risas Kimberly.

Algo con lo que concuerda el psicoterapeuta César Valcárcel, quien además de aplaudir la iniciativa y calificarla como una gran ayuda para las madres primerizas, resalta que estas vivencias no deben ser vistas como un tema absolutista: "Es sumamente valioso, ayuda mucho escuchar a otras madres, siempre y cuando se complemente con recomendaciones pediátricas y psicopedagógicas".

Es más, está demostrado que a nivel psicológico es positivo, relata Valcárcel, "siempre y cuando la información sea vivencial" y sirva como un acompañamiento y un espacio para que otras mujeres se sientan acompañadas en este proceso, más no como un reglamento a seguir.

Es justamente lo que Lissette Bastidas encontró al tener dudas que un especialista no pudo resolver fuera de una consulta médica o de inmediato: "Cuando mi bebé nació, sentí que mi estado de animo cambió, me sentía como agotada; pensé que eran ideas mías y de a poco fue empeorando, hasta que una noche una amiga me envió el link de un episodio de Nadie Como Mamá, de Apple Podcasts, y me sentí tan identificada y con tanto alivio de saber que no era la única, que no estaba loca".

Estas iniciativas, en la que mujeres y especialistas comparten el día a día o lo vivido durante esta nueva etapa, trasciende fronteras. En plataformas como Spotify, YouTube y Apple Podcasts hay varias opciones de acuerdo a la necesidad o duda. Uno de ellos, Mamás Sororas:

A este podcast se suman otros más, como Nadie Como Mamá, en el que a través de diferentes narrativas se exalta la labor que realizan las madres en su vida cotidiana, como también aclaran o desmienten ciertos mitos entorno a la maternidad:

