La jornada escolar y laboral se alteró este lunes 7 de noviembre para algunos padres de familia, quienes adaptaron su día de trabajo en lo que pudieron para acompañar a sus hijos en la virtualidad, otros no asistieron y hubo también quienes sí se animaron a enviar a clases a sus hijos o representados a las instituciones educativas de Guayaquil y Durán, ciudades que son parte de un estado de excepción que durará hasta diciembre por la inseguridad que se registra en los últimos tiempos.

Diego Ordóñez: "Ministros van a la Asamblea para ser hostigados" Leer más

“En el aula de mi hija fueron apenas ocho estudiantes, yo la envié por cumplir, pero si hay que adaptarse a la virtualidad, me acojo sin problemas”, comentó la madre de familia Zena Castro, mientras recibía a su hija en los exteriores de la unidad educativa.

Mientras que Celia Vallejo optó por no “mandar” a su hijo de 6 años, debido a que vive en Durán, pero su niño estudia en Guayaquil; él entra a las 07:00 a clases, por lo que el recorrido del expreso es en la madrugada.

“En Durán la situación está bien fuerte, mis hijos no asistirán, porque el expreso pasa muy temprano.. con decirle que la Policía anda escondida y las UPC están vacías. Eso me genera mucha preocupación, no en vano le dicen a Durán, Sinaloa”.

De acuerdo a inteligencia policial, la banda delictiva Los Lobos es la que tiene mayor territorio en el cantón Durán y también es a esta a la que se le atribuyen los atentados terroristas del pasado martes.

La madre de familia Grace Montiel, tiene dos hijas y estudian en diferentes años escolares y aunque envió a sus menores a recibir clases, lamentó que cuando ya parecía que sus hijas se han nivelado de acuerdo a lo que se enseña en la actualidad, aparece otra amenazada que sale de sus manos. “Es una pena cómo se atrasan nuestros niños por la delincuencia, no nos dejan volver a la normalidad”.

“Ante la indiferencia decidimos nosotros velar por el barrio” Leer más

El retraso en el aprendizaje se arrastra desde 2020 con la llegada de la pandemia por la COVID-19 a Ecuador; según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dado en 2021, en Ecuador, 6 de cada 10 estudiantes afirman que están aprendiendo menos desde el inicio de la emergencia. Y pese a que ha aumentado la conectividad, no asimilan los aprendizajes como hace dos años.

Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal), señaló a Diario EXPRESO que esperan tener un reporte al final de todas las jornadas para evaluar la situación y de ahí determinar las acciones a seguir en las unidades educativas en Guayaquil y Durán.

“Cuando concluyan todas las clases del día, conversaremos con los representantes de las escuelas y colegios. Aún no se ha tomado una decisión general sobre la virtualidad y la mayoría está presencial. Por ahora miramos qué sucede en los centros educativos porque cada uno tiene su propia realidad, no solo es la situación geográfica, es su movimiento, su asistencia y más, pero cada directivo tomará su respectiva disposición”, apuntó.

De acuerdo al Ministerio de Educación, la enseñanza a distancia podrá ser acogida de “forma voluntaria” en las instituciones fiscomisionales y particulares, mientras ellos se mantienen en “sesión permanente en las mesas de seguridad” con el fin de evaluar la situación con los organismos de control.

Una vez más la inseguridad mueve al Legislativo Leer más

Pero a criterio de Córdova, aún no tienen el porcentaje de las escuelas y colegios que adoptaron la virtualidad. Tampoco detalló los criterios o lineamientos que han adoptado las autoridades de las unidades educativas para disponer de la virtualidad.

Desde el Ministerio de Educación se informó que al ser un tema voluntario, queda en potestad entre la institución y los padres de familia para llegar a una alternativa en caso de que los representantes tengan algún reparo en acudir a clases.