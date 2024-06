Luque: "El riesgo de cortes programados ya no existe"

El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció este 7 de junio que será su última rueda de prensa relacionada con la crisis energética en el país. La cita fue breve y de declaraciones concretas.

(Le puede interesar también: Anuncian cortes de luz en cinco provincias para este viernes 7 de junio)

El fantasma de los apagones sigue vivo: informe de Cenace advierte serios riesgos Leer más

El funcionario aseguró que el “riesgo de cortes programados por falta de generación eléctrica ya no existe”. Luque agregó que después de tres semanas sin cortes no programados, “ya no existe la posibilidad de desconexiones”.

RELACIONADAS Guayaquileños reportan cortes de luz en ciudadelas del norte

Una de las principales razones es que las condiciones climáticas "han mejorado", así como el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y la influencia de la estimulación de lluvias.

¿Y el estiaje en Ecuador?

"Significaría que hemos tomados todas las acciones para que no haya cortes y estamos a las puertas de un posible estiaje y hemos tomado las decisiones para llegar con muy buena condición allá (al estiaje)" respondió Luque a las preguntas.

No obstante, no se han indicado mayores certezas o garantías de que no ocurran nuevos cortes de luz.

🔴 #Atención || El ministro de @RecNaturalesEC (e), @RobertoLuqueN, anuncia que no hay riesgo de más apagones programados. "Hemos terminado con los cortes por falta de generación eléctrica, en función de las condiciones hidrológicas que han mejorado, el mantenimiento de centrales… pic.twitter.com/L3qbbsyh8g — Radio Pichincha (@radio_pichincha) June 7, 2024

Para más noticias, visite el siguiente enlace.