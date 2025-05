La ‘luna de miel’ terminó para Noboa: hoy empieza su período presidencial 2025 - 2029

Este sábado 24 de mayo del 2025 (luego de un año y seis meses en Carondelet) se podría decir que Daniel Noboa se mirará al espejo, al dejar y al recibir la banda presidencial, esta vez por un período completo de cuatro años. Los reclamos por falta de insumos médicos en los hospitales y los brotes de tosferina, la infraestructura escolar en mal estado, el desempleo o los 3.084 homicidios registrados hasta abril de 2025 (el 43 % del total del 2024) deberá dirigirlos a él mismo.

Eso concluyen analistas al responder la pregunta: ¿qué Ecuador está entregándose el presidente? César, taxista de 66 años de edad, 49 de ellos al volante (antes, por más de 20 años, de un bus), no recordaba que hoy se desarrollará la ceremonia de posesión rumbo al 2029. Cansado, ya que conduce 12 horas diarias, contó que votó por Noboa. Se sentía poco esperanzado de que la situación cambie. El año pasado le asaltaron tres veces. Ya no sube en las noches a pasajeros de menos de 30 años.

Este quiteño no logró mencionar un cambio positivo durante el primer período de Gobierno de Daniel Noboa. Comentó que la gente se sigue quejando por la falta de empleo, además de que hubo apagones.

Lejos del tráfico y de la economía de quien se gana la vida a diario, dos economistas revisaron la gestión del mandatario. Verónica Artola, exgerenta del Banco Central, indicó que comparado con Guillermo Lasso, “Noboa sí trajo más estabilidad en los mercados, hubo más confianza, aunque los temas políticos siempre complican el riesgo país”.

La economía de Ecuador, uno de los retos

Pero, Artola considera que hace falta un plan con derroteros claros: ajuste fiscal, reactivar la economía o reducir el riesgo país para salir a mercados y financiar el déficit de 3.000 millones de dólares para cerrar este año.

Para el profesor universitario Jonathan Báez Valencia, Noboa aplicó “la equivocada política económica del goteo, que dice que mientras mayor riqueza tengan los ricos, más va a gotear al resto de la sociedad. Y eso no ocurrió”. Señaló que un ejemplo fue el aumento del IVA en tres puntos.

“Se prometió que financiaría el conflicto armado interno, pero fue diseñado por el gobierno de Lenín Moreno con el FMI. A ese organismo le pagaron $1.200 millones, el 90 % de lo que se recaudó”.

En cuanto a la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que se aprobó en diciembre de 2023, Báez anotó que al ver las cifras del IESS, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se redujeron 17.000 plazas de empleo de personas entre 18 y 29 años. Así que “reducir impuestos no generó empleo ni crecimiento económico”.

La seguridad, el mayor pendiente de Noboa

En cuanto a seguridad, Diego Pérez Enríquez, del IAEN, analizó que no se puede hablar del Plan Fénix porque nadie lo conoció y no existió como política pública. “Los indicadores no solo que son muy malos, sino que se acercan rápidamente a los del 2023. Las decisiones se han tomado en términos de tratar de generar una noticia. Hubo un enfoque mediático, pocos cambios sustanciales”.

Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, dijo que en este período hubo una actitud reactiva antes que preventiva, acciones desconexas, atadas a narrativas de comunicación. Admite que aplaudió la militarización tras la fuga del narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, a inicios del 2024. “Los delitos y el clima de inseguridad no han disminuido. Y no hay denuncias porque no se confía en la justicia”.

Lo social y la política, con desafíos

Sobre el área social, Monserrat Creamer, exministra de Educación, cree que el tiempo ha sido corto para evaluar. Ve una clara conciencia de los desafíos y propuestas para enfrentarlos, pero aún no se las implementa, como por ejemplo las inserciones curriculares en Ética, Cívica, Educación Financiera...

Referencial. Posesión presidencial de Daniel Noboa. presidencia

Advirtió que las peleas entre pandillas, los casos de bullying, suicidios y drogas dentro y fuera de los colegios son amenazas que rebasan lo educativo y que deben manejarse.

Alondra Enríquez, socióloga y consultora político-digital de Golden Social Media Intelligence, afirmó que sus estudios muestran que se acabó la “luna de miel” o “tiempo de prueba” del presidente Daniel Noboa. Al terminar su primer ciclo y comenzar un período completo, su valoración negativa crece en relación a cómo empezó en noviembre del 2023. Coincidió con las quejas por infraestructura educativa, falta de vacunas, etc.

Algunas frases destacadas de Daniel Noboa

23/11/2024: “Los que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular”.

23/11/2024: “Mi indicador de éxito debe ser que no estén cerrado negocios, que no haya muertes violentas”.

19/01/2024: “La pude enviar (a la vicepresidenta Verónica Abad) a estar a cargo de la estación de la Antártida”.

30/1/2024: “No sé por qué la gente votó por mi. Because he is nice, because he is handsome...".

15/4/2024: “Mis peores críticos dan valor a que soy incansable... Soy un pésimo, pésimo enemigo”.

13/4/2025: “Hoy es una victoria histórica de más de 10 puntos, no deja duda de quién es el ganador”.

