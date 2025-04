Luisa González: 'No puedo reconocer elecciones que no han sido limpias ni libres'

Tras varios días de mantener un bajo perfil, la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, reapareció en los medios de comunicación para reafirmar su tesis sobre un presunto fraude electoral en la segunda vuelta contra el presidente Daniel Noboa.

Según comentó en entrevista con el programa Primera Plana, pese a los cuestionamientos que ha recibido, González se mantiene en la tesis del fraude electoral. "No cuenten conmigo para que me acomode a poderes de turno, para que me acomode a discursos de moda o a lo que suena bien o mal. Yo siempre estaré del lado de un pueblo que sufre (…)", dijo la candidata correísta.

Asimismo, sobre la reelección de Noboa anticipada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), González sostuvo que "no puedo reconocer unas elecciones que no han sido ni limpias, ni libres, ni legales ni constitucionales".

La noche del 13 de abril de 2025, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que la tendencia irreversible de los resultados daba como ganador a Daniel Noboa. GUSTAVO GUAMÁN

Daniel Noboa compró votos para la segunda vuelta, dice Luisa González

En ese sentido, la candidata correísta Luisa González acotó que las elecciones no fueron justas y que incluso se cometieron muchas violaciones: "Un gobierno que viene ilegítimo, ilegal e inconstitucional. Violó la Constitución, violó leyes, compró votos al último momento".

RELACIONADAS La bancada del correísmo se resigna a ser segunda fuerza y oposición en la Asamblea

Según explicó González, la presunta compra de votos se configuró con el depósito de más de 800 millones de dólares sin ningún sustento técnico a "cuentas de muchísimos ecuatorianos para que den su voto a favor de Daniel Noboa".

Por otra parte, la candidata del correísmo también recordó que el Gobierno incidió en las elecciones: "Teníamos una cancha inclinada, un estado de excepción, militares custodiando y revisando actas. Es un gobierno ilegal e ilegítimo".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!