Luis Gallegos: “China aceptó una moratoria en la pesca y cesaran las operaciones”

El Canciller, Luis Gallegos, reveló que China ha aceptado una moratoria en la pesca en la que cesarán las operaciones. Agregó que ese país reconoce a Galápagos como una importante reserva y patrimonio natural de la humanidad y acepta negociar una solución inmediata y permanente, al tiempo de reiterar que los buques de la flota internacional no han ingresado a aguas del Ecuador ni han realizado actividades de pesca que no estén permitidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (Convemar).

Criterio que lo hizo conocer durante su comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico, en donde además, señaló que se ha logrado la aprobación de que las autoridades ecuatorianas realicen la inspección personal de los barcos chinos.

Informó que el país realiza acciones para hacer respetar los derechos, sin distinción de bandera, y que hoy miércoles 5 de agosto de 2020, se reúne la Comisión del Pacífico Sur para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y destacó que Ecuador negocia convenios bilaterales con Colombia, Perú y Costa Rica, para combatir la pesca ilegal; sin embargo, no quiso adelantar en qué consiste estos convenios, para evitar dañar los diálogos con las otras naciones.

“Esta negociación es una negociación de Estado, no es una negociación de la Cancillería o del Ejecutivo. Aquí estamos todos los ecuatorianos buscando un consenso nacional, para alcanzar una estrategia, no solo regional, sino mundial, respecto al tema que nos atañe con relación a la defensa y conservación de estos bienes que el mundo nos han encargado”, aseveró el Canciller .

Dijo que tiene entendido que la flota pesquera internacional, predominantemente de barcos chinos, pescan con la autorización de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) – Calamar Gigante.

Precisó que el Ecuador necesita alta tecnología, incluida la satelital para la vigilancia de esta flota, “para que no puedan apagar los detectores como se presume que hacen, para saber y castigar si lo hacen”.

Así también , informó que en la primera reunión mantenida con la parte China se pidió y fue aceptado el no abastecimiento de carburantes por parte de barcos ecuatorianos.