Asamblea Nacional condena la pesca ilegal china cerca de Galápagos

El pleno de la Asamblea Nacional, con 126 votos a favor y dos abstenciones, aprobó un proyecto de resolución por la cual condena la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva de Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, cerca de la Reserva Marina de Galápagos, lo cual estaría, atentando contra especies en peligro de extinción y toda la biodiversidad marina presente en la zona.

Además, condena la tardía actuación diplomática y política de las autoridades correspondientes del Ecuador para investigar la presencia de buques extranjeros cerca de la Reserva Marina de Galápagos y la falta de diligencias que permitan conocer si la conservación marina y la utilización sustentable de la biodiversidad, se la realiza respetando los principios de conservación marina contemplados en la Constitución de 2008, la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar CONVEMAR, y demás instrumentos internacionales.

Solicitar que de forma inmediata y prioritaria, las autoridades correspondientes, especialmente la Armada del Ecuador, la Fiscalía y la Procuraduría, inicien investigaciones para determinar si existen procesos de pesca ilegal que se pudieran haber realizado por buques extranjeros, que atentan hacia las especies marinas que se encuentran cerca de la Zona Económica Exclusiva y de la Reserva Marina Galápagos, e informen a esta Asamblea Nacional sobre los resultados de dichas investigaciones y las medidas y procesos judiciales y administrativas iniciadas acorde al Derecho ecuatoriano e Internacional.

También, pedir que de forma prioritaria, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, remita a la presidencia de la Asamblea, para que se distribuya entre las y los asambleístas, todo estudio e investigación que se hayan realizado para sustentar la ampliación de la plataforma del Ecuador continental y la plataforma insular de las islas Galápagos más allá de las 200 millas marinas y la ampliación las plataformas submarinas de Colón, Cocos y Carnegie.

Exhortar al presidente de la República, Lenin Moreno, para que a través de sus representantes, lidere la vigencia de un nuevo tratado o convenio internacional para que los países de la región y del mundo cuenten con un marco normativo actualizado respecto de la conservación marina más allá de la jurisdicción nacional, y obligatoriedad de actividades sustentables para la pesca y sus respectivas sanciones.

Así mismo, que el Jefe de Estado, a través del Ministerio de Relaciones Internacionales impulse una mesa de diálogo y negociación con el país hermano China para detener de forma inmediata la pesca no sostenible que se está realizando cerca al borde de la Zona Económica Exclusiva y de la Reserva Marina de Galápagos y el retiro de la flota pesquera de la zona.

#PlenoVirtual



A criterio del legislador @CesarRohon, las Naciones Unidas debe intervenir y salir a la defensa de las Islas Galápagos, como organismo internacional que vela por la vida marina



Resolución #PescaIlegal pic.twitter.com/82orHnLk6o — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 5, 2020

Sugieren al Parlamento Andino la elaboración de una ley marco para cooperación regional entre Colombia, Perú y Ecuador para proteger el corredor marino y evitar la penetración de embarcaciones extranjeras que no cuenten con los permisos respectivos para la pesca sustentable.

Exigir al Ejecutivo y en especial al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría inicien las acciones inmediatas para que se de cumplimiento con la normativa establecida en el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convemar, para llegar de forma inmediata a un acuerdo sobre medidas compatibles de conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios que se encuentran en alta mar junto a la zona económica exclusiva del Ecuador.

Piden a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero entregue un informe a la Asamblea sobre cuáles son las embarcaciones que abastecen de combustible a la flota de buques chinos que se encuentra cerca de la zona económica exclusiva.

Disponer al pleno de la Legislatura se analice la ampliación de la reserva marina de Galápagos a 188 millas náuticas a partir de la extensión de la actual, a fin de convertirla en una zona de amortiguamiento y así evitar el ingreso de grandes flotas pesqueras, así como dificultar la incursión de pequeñas naves indetectables por los radares provenientes de naves nodrizas.

La Comisión de Relaciones Internacionales deberá hacer el seguimiento de cumplimiento de la presente resolución, elabore un informe en el plazo de 45 días y presente el mismo al pleno. Dentro de este proceso, el organismo deberá convocar a la autoridad de acuacultura y pesca para que, en el marco de sus competencias, informe sobre las acciones que se están tomando para hacer efectivos los protocolos y regulaciones dispuestos en la normativa ecuatoriana; al Canciller, para que informe sobre cuáles han sido los acercamientos con los países cuyos buques se encuentran realizando actividades de pesca en la Zona Económica Exclusiva, cuáles han sido las acciones tomadas para restringir este tipo de actividades; y, detalle sobre los avances logrados para ampliar las plataformas submarinas de Colón, Cocos y Carnegie.

En tanto, que el Ministro de Defensa y la Armada Nacional indiquen, en el marco de sus competencias, sobre las acciones tomadas para intensificar las labores de control y vigilancia de las actividades pesqueras que se encuentran realizando las flotas extranjeras ubicadas en la ZEE así como informe sobre cuáles son las acciones futuras que se realizarán para evitar que este tipo de actividades que ponen en serio riesgo a la fauna marina de las islas Galápagos, continúen ocurriendo.