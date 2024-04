Luis Chonillo: "Todos los días venzo el miedo"

La vida de Luis Chonillo, el alcalde del municipio de Durán, uno de los más violentos de Ecuador, cambió hace casi un año, el 15 de mayo de 2023, cuando en su primer día de labores como autoridad local fue víctima de un atentado, por lo que ahora lleva una vida "nómada" y lejos de su familia debido a las amenazas constantes que recibe.

"A mí me ha tocado vivir desde el primer día superando el miedo. Todos los días venzo el miedo", dijo en una entrevista con EFE Chonillo, quien señala que la decisión de seguir en el cargo a pesar del riesgo que corre su vida "es una decisión de todos los días", pues cree que no querían asustarlo sino asesinarlo.

Chonillo es uno de los trece alcaldes y alcaldesas que han sido víctimas de atentados o han recibido amenazas en los dos últimos años, según datos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Unos 150 han solicitado un análisis de riesgo para tener escoltas del Estado, pero sólo 30 cuentan hasta ahora con esa seguridad.

En la lista de alcaldes asesinados está el de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, y el caso más reciente fue el de la alcaldesa del municipio de San Vicente, Brigitte García.

Chonillo dice que nunca recibió amenazas, ni como candidato ni cuando fue gobernador de la provincia costera del Guayas entre 2020 y 2021, aunque la situación de Durán, ubicado en el área metropolitana de la ciudad de Guayaquil, cambió en la última campaña electoral, la más violenta de la historia del país.

"Ya había sectores complicados, pero por la delincuencia. Nunca me imaginé ser atacado el primer día de gestión", reconoció.

Un atentado de película de criminales



Desde el 15 de mayo de 2023, un chaleco y un casco antibalas son parte del vestuario de Luis Chonillo. EXPRESO

Ese 15 de mayo lo recuerda con claridad: se levantó cerca de las 6:00 y salió con su equipo hacia la sede del municipio para mostrar a periodistas la situación de las instalaciones. Regresó a cambiarse y salió cerca de las 10:45 hacia el sitio en donde se iba a realizar la primera reunión de concejo municipal.

"A 300 metros del punto recibimos un ataque por parte de tres carros, con armas de largo alcance, tipo fusil", relató. Los 'gatilleros' detuvieron el vehículo de seguridad que lo acompañaba y dispararon hacia el carro en donde él estaba.

En el cruce de balas, el conductor avanzó unos metros hasta que chocó con un camión, y fue ahí cuando Chonillo escapó y se escondió en una casa aledaña. "Empecé a llamar a mi familia para que se pongan en buen resguardo, llegué a pensar que tenía dos minutos de vida", aseguró. Dos policías que lo acompañaban y un hombre que estaba en el lugar fallecieron.

Horas después salió del país con su familia y vivió en la clandestinidad hasta que pudo, de manera esporádica, bien planificada y con un fuerte contingente de seguridad, empezar a tener reuniones con algunos funcionarios y visitar obras en Durán. Desde entonces, un chaleco y casco antibalas son parte de su vestuario diario.

"La vida me cambió en todos los aspectos: en lo personal porque no tengo a mi familia aquí y en la parte administrativa nos ha tocado reinventarnos para trabajar", contó Chonillo, que desde que asumió el cargo no tiene vida social y tiene que cambiar constantemente el sitio en donde duerme y trabaja.

Amenazas también para su equipo de trabajo



Aunque ha pasado casi un año, Chonillo reveló que la situación de seguridad de Durán sigue siendo compleja, pese a que se haya declarado en el país un estado de excepción y un "conflicto armado interno" con el que el Gobierno busca reducir la violencia provocada por las bandas del crimen organizado, ligadas principalmente al narcotráfico.

Todos los directores municipales están amenazados, algunos han sido víctimas de atentados, otros han renunciado y uno fue asesinado. "Cuando quieres transformar las cosas puedes llegar a ser incómodo con las decisiones que tomas", señaló el alcalde, que afirma desconocer de dónde salen las amenazas.

Su cercanía con el puerto de Guayaquil, por donde sale la mayoría de la cocaína que va hacia Europa, y el histórico abandono municipal y estatal han convertido a Durán en un lugar violento donde se han hallado varios inmuebles que funcionan como centros de acopio de la droga que manejan las bandas criminales.

El alcalde comentó que apoya el estado de excepción, pero que espera que haya servido para "ir más allá de desplegar a los militares en las calles", como para "trabajar con inteligencia y hacer intervenciones estratégicas". "Ahí están los números, que no mienten, se sigue manteniendo el número de muertes violentas y vi hace poco que siguen los secuestros y extorsiones", añadió.

Según cifras de la Fiscalía, entre enero y el 15 de marzo Durán registró 126 asesinatos frente a los 49 del mismo periodo de 2023. Y en las últimas semanas otros crímenes, incluido el ataque armado a dos policías, volvieron a conmocionar a la población. "El llamado al Gobierno es que no se puede bajar la guardia", concluyó Chonillo.

