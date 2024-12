La lucha por los desaparecidos tiene el rostro y el corazón de Pedro Restrepo

La tarde de este martes 24 de diciembre del 2024, Alexis Ponce tuvo el impulso de marcar el número del teléfono fijo de la familia Restrepo. Pero la memoria lo traicionó y solo recordó que terminaba en 819. Se quiebra al decir que Pedro Restrepo, su esposa Luz Elena Arismendi, Martha Cecilia y María Fernanda irrumpieron en la historia del país y de la lucha por los derechos humanos.

"Los Restrepo irrumpen para partir en dos la historia del país como sociedad civil y como movimiento de derechos humanos", señala Alexis Ponce, de 59 años, reconocido defensor de derechos humanos, que se forjó en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y peleó por las personas trans en una época y por el derecho a usar el cannabis medicinal, en al menos la última década.

"La defensa de derechos humanos era un tema de abogados, de élites, de organizaciones no gubernamentales, de guetos cercanos a la Iglesia Católica. Estaba en las catacumbas debido a la estigmatización de los ochenta, en el período de León Febres Cordero. No era un tema laico ni civil. En 1988 desaparecen a las dos criaturas ecuatorianas, de padres colombianos y la historia cambia", anota Ponce.

🔴Hoy despedimos a #PedroRestrepo, un ícono de la defensa de derechos humanos en #Ecuador quien perdió a sus hijos a manos del Estado en la época de León Febres Cordero. Su lucha hoy más que nunca sigue viva mientras exigimos respuestas por los niños desaparecidos en #Guayaquil.… pic.twitter.com/m1QV0hU8RO — Sybel Martinez (@sybelmartinez) December 24, 2024

Derechos humanos en las elecciones 2025: ¿Quiénes los priorizan y quiénes los omiten? Leer más

Alexis Ponce retrocede las páginas de su vida. Y se ve, con 23 años, todos los miércoles, en la Plaza Grande, en el centro de Quito. Llevaba el rostro pintado de blanco, con una lágrima negra. Sostenía un cartel: "milicos mal paridos, devuelvan a los desaparecidos". Escribía poesía y un día les hizo llegar una carta que dirigió al Comandante de la Policía: "Le vamos a condenar. Cuando fallezca se va a enfrentar a Dios y le va a convertir en nana, tendrá que cuidar como nana a los Restrepo".

Hnos. Restrepo: 8 enero 1988

4 Niños de Gquil: 8 dic. 2024



¡Vivos los llevaron

Vivos los queremos!



"Milicos ¡malparidos!,

Devuelvan a los Desaparecidos!"



(Madres de Plaza de Mayo, Argentina, 1980)



De clic al link, oiga y mire esta Memoria: 💔🇪🇨👇🏼https://t.co/1aekHrRWul — Alexis Ponce (@alexisponceB612) December 24, 2024

PEDRO RESTREPO

Pedro Restrepo ha sido el rostro en la lucha por encontrar a sus hijos Santiago y Andrés, desaparecidos durante el gobierno de León Febres Cordero. Junto a su esposa, Luz Elena Arismendi, fallecida en 1994, fueron los primeros en luchar en la calle, en un espacio público, por sus hijos. Escogieron la Plaza Grande, frente al Palacio Presidencial, en Quito.

Alexis Ponce recuerda la voz "metálica y paisa, de no de cualquier colombiano sino de Medellín". Pedro Restrepo le contestó el teléfono de la casa así: Familia Restrepo Arismendi. Él le dijo: "soy el joven que les envió un poema". Y oyó el grito de Luz Elena, que le pidió a su esposo: "Dile que venga". Lo recogió a las 15:00, del edificio Benalcázar Mil, en la av. 10 de Agosto, en su Audi.

ONU exige medidas urgentes por desaparición de cuatro menores en Guayaquil Leer más

Ponce comenta que vio a Pedro muy alto y corpulento y a pesar de la sonrisa con la que lo saludó, no se le olvida: "Tenía los ojos más tristes del Ecuador". Lo llevó a su hogar en Miravalle. Conversaron hasta las 06:00 del siguiente día y le ofrecieron la habitación de Carlos Santiago. Allí vivió durante cuatro años.

Por eso, Alexis Ponce repite que Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi fueron los padres de una generación de defensores de derechos humanos. Entre ellos él.

Para Alexis cada uno de los Restrepo ha tenido un papel en la historia de los derechos. Recuerda la ternura y la tenacidad de Luz Elena, que incluso cuando estaba muy deprimida se quedaba en casa y telefoneaba, con la guía en la mano, a autoridades civiles, militares y eclesiásticas. También recuerda a Martha Cecilia, la segunda esposa de Pedro, hermana de Luz Elena.

Gracias por haber sido siempre lucha, siempre entrega total por tus hijos, siempre luz. Te amamos eternamente. pic.twitter.com/0KNlozIc5w — Conmicorazonenyambo (@micorazonenyamb) December 24, 2024

"Martha Cecilia era periodista, ella abandonó todo para venir a Ecuador. Ella fue el cerebro de la lucha, les hizo ver que en otros países como Argentina y Chile, la familia de los desaparecidos sale a las calles. Así decidieron ir a la Plaza Grande, anota Alexis. Al principio, solo ellos, después con el cantautor Jaime 'El Chamo' Guevara, Laura Glynn, Elsie Monge y Alexis.

"Pedro Restrepo y su familia ciudadanizaron los derechos humanos. No se me olvida una ocasión, en la Plaza Grande, un joven insultó a los periodistas. Pedro los frenó: "óyeme, vas respetando a los periodistas, gracias a ellos el caso Restrepo es conocido y con ese discurso de que los medios son de la burguesía no hubiéramos llegado a ningún lado".

Alexis asegura que antes de que desaparecieran a los hermanos Restrepo, en Ecuador había una suerte de legitimación de la tortura y asesinatos de guerrilleros. Pero sus padres cambiaron la historia, lucharon para hacer saber a todo el país que sus hijos eran unos chicos inocentes, víctimas de un crimen de Estado.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!