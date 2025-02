La ley de mujeres emprendedoras pasa al Pleno para el segundo debate

Por unanimidad, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea aprobó el informe de segundo debate sobre la ley urgente para las mujeres emprendedoras este 16 de febrero de 2025. Ahora, el proyecto pasa el Pleno para su tratamiento definitivo.

(No te pierdas: La Asamblea empezó la discusión sobre el campo Sacha sin llegar aún a resolución)

Asamblea: entre lo urgente y el peso del próximo ‘bipartidismo’ Leer más

La mesa legislativa dio paso al documento con los ocho votos de los asambleístas presentes. Solamente se registró la ausencia de Carmen Tupul.

Esta mañana, la discusión giró alrededor de los beneficios para la mujeres que se ubican en las provincias fronterizas. Se analizó el aporte del asambleísta Steven Ordoñez que actúo como invitado en la sesión.

El aporte del legislador, en primera instancia, no fue incluido en la mesa técnica para el informe de segundo debate. Sin embargo envió una justificación en la que hablaba de la situación en la frontera y cómo las mujeres eran vulnerables producto de la violencia derivada de de fenómenos como el crimen organizado.

Al final, la mesa optó por no incluirlo porque ya existía una reforma similar que se estaba tratando de manera ordinaria. Eso planteaba un problema de forma ya que la Corte Constitucional, según el equipo jurídico de la Comisión, se ha pronunciado respecto a que en el momento en el que un proyecto se trata de forma ordinaria pierde la categoría de económica urgente.

Por su parte, el asambleísta Franklin Samaniego (correísmo) resaltó lo beneficioso de que se incluya una categoría especial dentro de la ley para la mujeres emprendedoras no formalizadas.

El proyecto señala que las emprendedoras que no cuenten con los requisitos se considerarán como no formalizadas, pero podrán acceder al Registro Nacional de Emprendimiento, Innovación y la Competitividad.

El proyecto económico urgente también habla de créditos preferenciales para las mujeres emprendedoras y capacitación continua. Además, por única vez, se dispondrá que todas las instituciones y empresas públicas y privadas que prestan el servicio de referencias crediticias, eliminen de sus registros la información histórica de obligaciones de las mujeres. Las mismas deberán constar en el Registro Nacional de Emprendimiento, Innovación su deuda total consolidada en el sistema financiero deberá ser menor a $3.000.

¿Qué viene ahora?

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, deberá convocar a una sesión del Pleno en la que se trate el segundo debate de la ley. Allí habrá un debate sobre la misma y, con 70 votos podrá ser aprobada.

En caso de que no existan los votos necesarios para esa aprobación, también podría negarse y archivarse para lo cual se necesita el mismo número de votos. Si el Pleno no llega a un consenso y no existe pronunciamiento, el proyecto pasaría como Decreto Ley pero entraría en vigencia tal como lo envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!