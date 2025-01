Ley Antipillos: Corte Constitucional da la razón a Asamblea y echa abajo iniciativa

La Corte Constitucional aceptó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional en contra de la denominada Ley Antipillos. Este 24 de enero de 2024 se conoció el dictamen con el que se da de baja su publicación en el Registro Oficial.

“Al haber existido un pronunciamiento expreso de negativa y archivo del proyecto de ley por parte de la Asamblea dentro del plazo de 30 días, el presidente de la República no estaba facultado para promulgar el Decreto-ley ni ordenar su publicación”, se señala en el dictamen.

Así, la Corte declaró que la normativa publicada en el Registro Oficial es inconstitucional por la forma “por haberse contravenido el procedimiento para su expedición”. En la práctica, esto significa que la Ley económica urgente del Gobierno será expulsada del ordenamiento jurídico.

La entidad ya había aceptado la medida cautelar con la que se suspendió el Decreto Ley. Sin embargo, la Corte consideró que aquello no impidió que este surta efectos jurídicos desde su entrada en vigencia el 10 de diciembre de 2024.

Entonces, “resulta oportuno otorgar efectos retroactivos a la presente sentencia dado que el Decreto-ley jamás debió entrar en vigencia al haberse infringido el procedimiento legislativo”, dice la sentencia.

En el dictamen también se incluyó un pronunciamiento sobre el rol del Registro Oficial. Tras el envío del Decreto Ley para su publicación hubo críticas sobre el rol de esa instancia en medio de la polémica entre el Ejecutivo y Legislativo.

“Dicha institución no está facultada para efectuar juicios de valor relativos a la constitucionalidad o no de una norma jurídica ni le corresponde determinar si procede o no su publicación”, señaló la Corte Constitucional.

¿Hay alguna posibilidad de retomar la ley?

Si bien la Ley Anpillos ya no será parte del ordenamiento jurídico, el pronunciamiento de la Corte no tiene relación con el contenido del proyecto que fue enviado por el Ejecutivo. Por eso la entidad señaló que el presidente Daniel Noboa mantiene intacta su potestad constitucional de iniciativa legislativa para presentar un nuevo proyecto de ley “si así lo estima pertinente”.

¿Cuál fue el conflicto con la ley?

La Ley Antipillos fue archivada por el Legislativo el pasado 27 de noviembre de 2024. Esa normativa fue enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico-urgente; es decir, había 30 días para que la Asamblea la tramite.

Sin embargo, ese proceso terminó en el primer debate cuando el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel mocionó su archivo y hubo los votos necesarios para hacerlo. El argumento fue que era una ley recaudatoria y no cumplía el propósito en el el combate al lavado de activos.

El principal cuestionamiento de la oposición en la Asamblea fue el impuesto a la compraventa de vehículos usados. La normativa tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico incluía una tabla progresiva para el cobro de ese impuesto.

El Ejecutivo consideró que no se podía archivar en primer debate y, cumplido el plazo de 30 días, la envió al Registro Oficial para su publicación.

