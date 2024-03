Leonidas Iza llama "ignorante", "estúpido" y "miserable" al presidente Daniel Noboa

La tarde de este martes, 26 de marzo de 2024, se realizó un plantón en las afueras de la Embajada de Canadá, en el norte de Quito, organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en el que Leonidas Iza, presidente de esta organización, espetó fuertes calificativos en contra del presidente de la República, Daniel Noboa.

"Ignorante", "estúpido" y "miserable" fueron los términos que utilizó Iza para referirse al primer mandatario, mientras daba declaraciones a varios medios de comunicación. El líder de la Conaie criticó a Noboa por el rol de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con comuneros de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, que se oponen a la explotación minera.

“El presidente Noboa es un ignorante, no conoce la realidad de este país. Seguramente Harvard no les ha enseñado normativas básicas de convivencia”, manifestó Iza, quien junto a decenas de personas, protestó por la aplicación del manual de consulta previa, emitido por el Ministerio de Energía y que por ahora no cuenta con una ley.

Iza agregó: "Estúpido, perdóneme decir, estoy tan enojado. Estúpidamente, aquí se ha impuesto, luego de que el decreto 754, por las condiciones similares a las que estamos en este momento, la Corte Constitucional ya le dijo que no. Y es Gobierno ignorante, no conociendo la realidad de este país... Ahora, con una normativa mucho más baja que el decreto, que es el manual de consulta”.

El presidente de la Conaie también dijo que el párrafo 219 habla de regular los derechos humanos, derechos ambientales, colectivos, de la naturaleza, se debe realizar a través de una ley. “Lea por lo menos este párrafo, ignorante presidente”. “Deje de ser un presidente miserable. Usted está solo viendo para sus intereses, no está entendiendo el dolor que viven los campesinos”, concluyó Iza.

La Conaie realizará otra acción, este 27 de marzo de 2024, en Quito, en contra de la minería en localidades de Sigchos, en Cotopaxi. La organización indígena respalda al Frente Nacional Antiminero y a las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, donde sus habitantes se oponen a la minería.

