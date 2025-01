Leonidas Iza acusa a Noboa de "politizar" el asesinato del alcalde de Arenillas

El candidato presidencial por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutic, Leónidas Iza (c) saluda este domingo, en Cutuglagua (Ecuador).

El líder indígena y candidato presidencial ecuatoriano Leonidas Iza acusó este domingo 12 de enero de 2025 al presidente, Daniel Noboa, de "politizar" el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, quien falleció este sábado 11 de enero tras recibir cinco disparos en un atentado perpetrado por un presunto sicario.

Iza, que lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante del país, dijo durante un recorrido de campaña por varios sectores de Pichincha, cuya capital es Quito, que Noboa "solo ha utilizado este doloroso momento" para "politizar" y para "utilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía" para "estigmatizar a la gente empobrecida".

Y añadió que el crimen del alcalde de Arenillas "simplemente es un acto más que el presidente de la República no ha podido controlar".

El ataque al alcalde de Arenillas y sus consecuencias

El ataque hacia Ponce ocurrió la tarde del sábado cuando se trasladaba en un vehículo por Arenillas, municipio muy cercano a la frontera con Perú, horas después de haber participado en una actividad ciclista en la localidad, perteneciente a la provincia de El Oro. Dos de sus tres acompañantes resultaron heridos.

Tras su muerte, Noboa decidió retomar antes de lo previsto su regreso a la Presidencia, cargo que había encargado por tres días a la secretaria de Administración, Cynthia Gellibert, para poder hacer campaña de cara a los comicios del 9 de febrero.

El presidente tenía previsto liderar esta misma tarde en Machala, capital de El Oro, una reunión con la Policía, Fuerzas Armadas y los ministros de Interior y Defensa para articular "esfuerzos coordinados para enfrentar a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad" en todo el país.

Fotografía tomada de la red social Facebook de la Alcaldía de Arenillas donde se observa al alcalde de Arenillas, Eber Ponce, durante un evento. Alcaldía de Arenillas

Iza presenta su campaña como un "proyecto colectivo" del pueblo

El candidato indígena también aprovechó el acto para hacer un llamado a los ecuatorianos para que voten "por alguien del pueblo". Alguien que, dijo, sabe "cómo es trabajar" y levantarse "a las cuatro, cinco de la mañana, ir al campo y luego salir a vender los productos".

"No hay una política que defienda al agricultor, al ganadero de la costa, de la sierra, de la Amazonía. No hay alguien que diga que en la cadena de producción todos debemos ganar. No puede ser que solo acumulen ciertos sectores económicos del país y gracias al trabajo de la gente", mencionó.

Por eso, insistió, "la única opción que viene del pueblo para el pueblo se llama Leonidas Iza, y no porque es un un proyecto individual, sino porque es un proyecto colectivo, de la gente de los barrios, de los marginados, de los empobrecidos, y nosotros estamos dispuestos a cambiar el país".

El llamado de Iza a votar por los sectores populares en Ecuador

El líder indígena señaló que el cambio lo harán "con la gente". "No vamos a decidir solitos, (será) con la gente del campo, de los barrios, porque ellos conocen la realidad, por ello invito a votar por el movimiento indígena, por los sectores populares", agregó.

"Nosotros no tenemos un programa para los indígenas, sino para los blancos, mestizos, cholos montubios, indígenas, afros, pero sobre todo para los empobrecidos del Ecuador", detalló.

La campaña electoral en Ecuador comenzó el 5 de enero y se prolongará hasta la primera semana de febrero, cuando el día 9 más de 13,6 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir para el periodo 2025-2029 a las personas que ejercerán la Presidencia y Vicepresidencia, además de escoger a 151 asambleístas y 5 representantes del Parlamento Andino.

Hasta el momento las encuestas perfilan al presidente Noboa y a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, como los principales favoritos para estar en una eventual segunda vuelta, que se celebrará el domingo 13 de abril entre los dos postulantes más votados si ninguno logra en primera vuelta el 50 % de los votos o el 40 % y una ventaja de al menos 10 puntos sobre el resto.

