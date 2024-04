Legislador Xavier Jurado aún no decide a qué bancada lanzarse

El legislador Xavier Jurado, quien dejó la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), se pronunció este 15 de abril de 2024 e indicó que todavía no decide hacia qué bloque legislativo se alineará.

"Es una decisión que aún no he tomado, he sido reservado en mis declaraciones. No he tomado una decisión, pero yo voy a estar donde se solucionen los problemas que el país tiene en materia de seguridad, empleo, agricultura", expresó Jurado.

Dijo que al provenir del sector agropecuario, tiene que tomar decisiones acertadas para sacar al país adelante. "Voy a estar con quienes hoy quieran sacar el país adelante", ratificó.

Refirió que renunció a la RC por motivos personales. Aunque añadió que no tiene buena relación con quienes fueron sus compañeros de bancada.

"Yo he tenido una postura en materia de seguridad muy distinta y en varios espacios he tenido divergencias. Por ejemplo, en la Ley de Turismo voté en contra de la decisión de la bancada cuando aún la mayoría de los comisionados querían votar a favor de esa ley. En esa ley se solucionaba problemas estructurales del sector agropecuario y era necesario que la bancada de la RC apoye esta iniciativa", justificó el legislador.

"A mí no me han expulsado, yo renuncié a la bancada", afirmó.

Este 16 de abril hay dos sesiones del Pleno, al ser consultado si votará con el oficialismo, insistió que estará de acuerdo en todo lo que le haga bien al país.

Por su parte, Alexandra Castillo, legisladora de Construye, evitó pronunciarse sobre la supuesta salida de su bancada. Dijo brevemente que continúa trabajando como asambleísta de Construye.

Sandra Rodas, de la misma bancada, afirmó que su bloque legislativo se mantiene unido con 20 integrantes. Incluido Juan Carlos Rosero, quien se principalizó tras la salida de Paúl Aulla.

