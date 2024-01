Y sí le contaron del plan a Fito

Más de 24 horas habían pasado de la confirmación que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se había fugado de la cárcel Regional y los militares seguían buscando en los techos y hasta alcantarillas del complejo carcelario en Guayaquil.

Directora de la cárcel de Guayaquil no ha sido localizada tras ordenarse su captura Leer más

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dijo en entrevista a un medio televisivo que “fue cuestión de horas” antes o previas al operativo que el líder máximo de Los Choneros había abandonado el lugar y que con más 3.000 uniformados se lo estaba buscando.

Diario EXPRESO le consultó si es que tenían conocimiento si el convicto recluido desde 2011 por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada estaba fuera del país y no emitió contestación alguna hasta el cierre de esta edición.

Mensaje. La poca o nula información y respuestas de las autoridades sobre la crisis existente, motiva a expertos en seguridad a dudar del plan anunciado.

El pasado 5 de diciembre, el presidente de la República, Daniel Noboa dijo de forma irónica que tenía “un plan bonito, no se lo cuente a Fito”, en referencia a las comodidades que este y más presos tenían y tienen en la cárcel, y que pronto iban a dejar de tenerlas. Comparó los privilegios como los de un centro comercial.

Toque de queda en Ecuador: las excepciones en movilidad Leer más

En aquella ocasión, como en otras más frente a la prensa, no ahondó en detalles porque señaló que las acciones de seguridad no las va a informar a los medios de comunicación, para que no se filtre información a los grupos delictivos que operan en las prisiones y en las calles de las ciudades del país.

Izurieta expuso que había un plan de traslado de Fito a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, que se la declaró no habilitada para funcionar, desde el 12 de septiembre de 2023, porque se detonó un dron que cargaba armas, municiones y material explosivo de contrabando.

Esto sin contar que para la siguiente semana se iba a iniciar la construcción de la megacárcel de seguridad en la provincia de Pastaza como parte del denominado Plan Fénix.

(Le puede interesar también: Noboa tiene una sola misión: demostrar a los escépticos que él no es Lasso 2.0)

La situación significa que el entorno del presidente es poco confiable y la fuga de Fito es una prueba de lo que puede pasar Diego Pérez, experto en Seguridad y Defensa Pública

Enfatizó también que aún existen ‘grietas’ en las posturas o líneas de reserva de información del Gobierno nacional.

Los agentes de doble vía, el talón de Aquiles de la Policía Leer más

Una realidad que pone ‘las barbas en remojo’ a las autoridades, a pesar de que la ministra de Gobierno ha resaltado una mecánica de “autodepuración” en las filas policiales y en el sistema de Justicia.

“Las organizaciones criminales tienen capacidades muy amplias y extendidas para penetrar en los espacios decisionales de las instituciones y conseguir información privilegiada”, agregó Pérez e hizo un llamado a la cautela en la ejecución de acciones para que realmente exista una lucha contra el crimen.

A pesar de que se declaró un nuevo estado de excepción, y el primero en el régimen de Noboa, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon, identificó improvisación en la reacción de las instituciones.

Se buscó en cierta manera emular el modelo Bukele, pero los estrategas no consideraron el nivel de infiltración del crimen organizado en las instituciones. Inclusive sumaría que, más allá de la creación de las megacárceles, no existe una política integral penitenciaria. La falta de experiencia acaba de ver sus primeros resultados”. Renato Rivera Rhon, coordinador del OECO.

Fuga de reos: ¿Quiénes serían los penalmente responsables? Leer más

Otra de las variables demostradas en los comportamientos de las autoridades es que el denominado plan de seguridad, sea el proyecto Fénix o la política pública aplicada, evidencia una ausencia de norte o una hoja de ruta a seguir, no solo en tiempos de crisis, sino en metas a largo plazo; o al menos, hasta cuando dure su mandato.

“Una cosa es saber la materia de la cosa pública y otra es conocer el funcionamiento del Estado. Hay que actuar más que planear, esto no se refiere a comunicados o mensajes; son hechos y contundentes. Es una falencia en medio de la profunda crisis”, advirtió la consultora política Grace Jiménez y añadió que ese accionar puede repercutir en los planes de reelección de Noboa.

La consulta no es la solución a los problemas de seguridad. Ahí está midiendo su popularidad en poco tiempo y eso es una jugada muy riesgosa, ir a las urnas no es lo más urgente para la ciudadanía, está pensando en una lección a la clase política y no en la necesidad de la ciudadanía. Grace Jiménez, consultora política.

Los expertos agregaron que se deben tomar medidas más radicales porque, además de que en las estrategias, se tiene la premisa de que “lo que no se comunica no se hace”, se está dando mensajes más contundentes y estos no son nada favorables.

“Si se analizan las propuestas de solo el ámbito penitenciario, hay muchísimas contradicciones. Ante la ausencia de una política pública visible y medible, los resultados dan cuenta que no existe una estrategia clara”, sostuvo Rivera Rhon.