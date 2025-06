Latacunga retoma la matriculación vehicular tras falla del sistema de la ANT

Luego de los problemas registrados a nivel nacional con el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga retomó con normalidad la atención a los usuarios desde el pasado lunes, gracias a su sistema propio de gestión.

El ingeniero Juan Villacís, representante de la institución, informó que durante los días miércoles, jueves y viernes de la semana anterior se suspendieron ciertos servicios debido a la caída del sistema nacional. No obstante, desde el lunes 2 de junio, al restablecerse la interconectividad con la ANT, el sistema interno de la empresa permitió reanudar la atención sin contratiempos.

“Pese a la suspensión de los servicios por parte de la ANT, la Empresa Pública de Movilidad del cantón Latacunga ha podido responder gracias a su propia plataforma. Desde el lunes estamos atendiendo con normalidad”, explicó Villacís en entrevista con medios locales.

Usuarios no serán sancionados

Uno de los temas que generó preocupación fue el posible cobro de multas a quienes no pudieron matricular sus vehículos por el apagón informático. Al respecto, Villacís fue enfático: “Los usuarios que tenían turnos asignados durante los días de la falla no serán sancionados. Ya están siendo atendidos mediante una reprogramación. Además, la Revisión Técnica Vehicular no se suspendió, por lo que se continuó revisando los vehículos agendados”.

Los usuarios que debían matricular la ultima semana de mayo no serán sancionados. GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

El funcionario también recordó que únicamente los ciudadanos que contaban con turno durante los días afectados podrán acceder a esta excepción. Aquellos que no lo hayan hecho deberán acogerse al calendario regular o asumir las sanciones correspondientes. Actualmente, la atención en matriculación vehicular se mantiene con un promedio de 150 turnos diarios. En los primeros cinco meses del año, la entidad ha atendido a cerca de 10.000 personas.

“Estamos trabajando con normalidad, en función del dígito 5, pero también estamos receptando vehículos de otros dígitos. Nuestro llamado es a que los usuarios se acerquen a tiempo para evitar aglomeraciones al final de mes”, insistió Villacís.

Nuevos semáforos en la ciudad

En cuanto a la gestión vial, el funcionario confirmó que la Empresa de Movilidad avanza en la instalación de semáforos en puntos estratégicos de Latacunga, como el sector La Cocha, la 1 de abril y alrededores del Cuerpo de Bomberos. “Hoy energizaremos los semáforos de La Cocha, un sector que nunca contó con este tipo de señalización. Estamos cumpliendo con la ciudadanía, no solo con semaforización, sino también con señalización horizontal y vertical, además de parqueo tarifado”, agregó.

La meta es implementar señalización en al menos cuatro intersecciones como parte de un proyecto integral de ordenamiento vial. La entidad también realiza mantenimiento preventivo y correctivo con un nuevo camión canasta adquirido recientemente. (GT)

