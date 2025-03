Latacunga: Panamericana E-35 fue cerrada en protesta a los constantes accidentes

Los habitantes del barrio Chan, en la parroquia Eloy Alfaro de Latacunga, se cansaron de ver con impotencia cómo sus vecinos pierden la vida atropellados. Este sábado, un morador de la zona falleció tras ser embestido por un automóvil, lo que desató la indignación de la comunidad. En respuesta, cerraron la vía por más de dos horas, generando un fuerte congestionamiento vehicular.

“¡No queremos más muertos en Chan!”, gritaban los moradores mientras se realizaba el levantamiento del cadáver. La víctima era el encargado de proveer agua a las cerca de 350 familias que viven en el sector. A través de chats y llamadas telefónicas, los vecinos se convocaron y, en un gran grupo, bloquearon el paso del transporte, exigiendo a gritos que las autoridades dieran la cara.

Fausto Guamangallo, presidente del Comité Promejoras del barrio, entre lágrimas alentaba a sus vecinos. Contó que, desde la apertura de la Panamericana, han visto morir a 25 habitantes de la zona. “Cada vez que una persona pierde la vida, acudimos a las autoridades para pedir la construcción de un puente, pero no han cumplido, y hoy vemos fallecer a nuestro vecino”, aseguró.

Explicó que uno de los problemas más graves es que los conductores no respetan el semáforo en rojo y avanzan sin importar si hay niños o adultos mayores cruzando. “Aceleran y se pasan el semáforo en rojo, y ahí es cuando ocurren los atropellos”, indicó. Señaló además que, pese a que en reiteradas ocasiones han solicitado la presencia permanente de un patrullero para controlar el tráfico, la vigilancia solo dura uno o dos días antes de que los policías se retiren.

Alfredo Chiluisa, notablemente afectado por el accidente, expresó su temor cada vez que debe cruzar la Panamericana. “Cada vez que voy a cruzar me hago la señal de la cruz porque no sé si llegaré al otro lado o moriré en el intento. Qué dolor ver que nuestro vecino fallezca como un animalito, no es justo”, aseveró.

Durante las dos horas de cierre de la vía, los habitantes exigieron la presencia del gobernador Nelson Sánchez. En su representación llegó la intendente general de Policía, Johana Mayo, quien escuchó con atención los pedidos de la comunidad y citó a los moradores para que acudan el lunes 31 de marzo a la Gobernación de Cotopaxi, donde el representante del Ejecutivo dará una respuesta a sus reclamos.

Ante esta propuesta, Freddy Chuquitarco, presidente de la Junta Administradora de Agua Potable del barrio, advirtió que si el lunes no reciben una solución por parte de las autoridades competentes, volverán a bloquear la vía para evitar más tragedias.

Pedro Carate, responsable de proveer agua de consumo humano a los habitantes de Chan, cruzaba la Panamericana como lo hacía todos los días, esperando que el semáforo cambiara a rojo. Sin embargo, repentinamente un vehículo apareció y lo embistió, causándole la muerte de inmediato.

