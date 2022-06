La jueza Paola Bedón dictó la prohibición de salida del país y la presentación periódica del presidente de la Conaie Leonidas Iza para quien se formularon cargos por el presunto delito de paralización de un servicio público. Iza se presentará los miércoles y viernes en las oficinas de la Fiscalía.

El procedimiento que se aplicará a Iza será el directo. La audiencia en donde se resolverá la situación jurídica de Iza será el 4 de julio de 2022 y será presencial. La hora se definirá en los próximos días.

Inicialmente la fiscal Marisela Yánez solicitó a la jueza de Latacunga Paola Bedón que dicte la prisión preventiva del presidente de la Conaie. Posteriormente abrió la posibilidad de que se dicten medidas alternativas. La audiencia de calificación de flagrancia inició pasadas las 21:45 de forma virtual.

La fiscal Yánez presentó cargos en contra del dirigente indígena señalado por la posible comisión de varios delitos y la obstaculización de varios derechos como el de la libre movilidad y el de la alimentación al impedir que los vehículos se movilicen por la Panamericana E35. Pidió se legalice la detención del presidente de la Conaie registrada a la 01:30 de este martes 14 de junio de 2022.

Iza estuvo conectado a la diligencia virtual desde unas oficinas civiles ubicadas en el aeropuerto Internacional de Latacunga en Cotopaxi. dijo que existían actos violatorios de sus derechos, que no le dieron a conocer cuáles fueron las razones de la aprehensión.

Añadió que el arribo del "intérprete de mi idioma materno se hizo a las 08:00" de este martes 14 de junio de 2022. Eso a pesar de que el presidente de la Conaie habría señalado que no necesita traductor. Carlos Poveda, abogado de Leonidas Iza, dijo que no ha tenido acceso al expediente y que ha sido informado en la Fiscalía que no conocían de la detención.

La jueza Pabón indicó que de la información presentada por la Fiscalía se advierte que a Iza sí le leyeron los derechos constitucionales y sí se cumplen los principios de legalidad y declaró el hecho como flagrante. Reconoció que en Latacunga hubo acciones que pusieron en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La fiscal dio a conocer las actuaciones del dirigente indígena. Entre ellas la obstaculización del servicio público de libre tránsito. Como elementos presentó el parte policial que resume los hechos que involucraron a Iza quien, por su seguridad, fue llevado al aeropuerto de Latacunga, a unas oficinas civiles. Además mencionó la versión de Iza quien se acogió al derecho al silencio. Se presentó el reconocimiento de las evidencias.