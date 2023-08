Faltando pocas horas para que los ecuatorianos decidan el nuevo presidente del Ecuador en elecciones anticipadas decretadas por el primer mandatario Guillermo Lasso; este viernes18 de agosto de 2023 firmó el Decreto Ley de creación del impuesto a las botellas plásticas no retornables.

El documento argumenta el incremento de dos centavos al precio de los envases plásticos no retornables PET por consumo. Es decir, los contenedores de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y de agua.

Por cada botella plástica se aplicará un impuesto de dos centavos de dólar y se devolverá en su totalidad única y exclusivamente a los recicladores reconocidos mediante una certificación emitida por el ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción.

Aún no está listo el reglamento del decreto. El primer mandatario señaló que el decreto ley será enviado inmediatamente a la Corte Constitucional para que analice su aprobación y ejecución.

"Este decreto también beneficiará a las empresas recicladoras, transformadoras, que se encargan de procesar los residuos... Enviare inmediatamente a la Corte Constitucional (CC) vamos a disminuir la continuación ambiental, esto es urgente... confiamos en que la CC valore la importancia y la urgencia de esta iniciativa legal que va a impactar favorablemente en la economía de Miles de ciudadanos", expuso el jefe de Estado.

Según se argumentó, el objetivo de la normativa es incentivar la economía verde, cuidar el mar ecuatoriano y promover una mejor cultura ambiental.