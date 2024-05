Kronfle sobre tala en Olón: "No me preocupa, conozco al presidente y a su familia"

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, reaccionó este 8 de mayo de 2024 a la tala en Olón, provincia de Santa Elena, por las denuncias ciudadanas de que la empresa constructora tendría como accionista a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa.

Además de la Primera Dama, otros ministros son mencionados en el proceso de obtención de autorización para el proyecto. "A mí, en lo personal, no me preocupa en lo absoluto. Conozco muy bien al presidente de la República. Conozco a su familia. Y no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable", expresó Kronfle.

Recalcó que no tiene ninguna duda de que en este caso existe algo al margen de la ley. "Tranquilidad absoluta pero si hay que cumplir con un procedimiento de fiscalización, si así lo pide una bancada y respetarlo", señaló.

Es Construye la bancada que anunció desde el 7 de mayo que presentará un proyecto de resolución para que se llame a comparecer a la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, para que informe sobre cómo se entregó la licencia ambiental a la empresa que realiza el proyecto urbanístico en Olón.

Kronfle dijo que la moción de Construye se deberá debatir, sin perjuicio de que Fritschi y otros ministros ya fueron convocados por la Comisión de Gobiernos Autónomos para las 18:00 de este 8 de mayo.

"Hay que ver la necesidad de convocar o no a los ministros al Pleno", indicó. Aunque dijo que a su criterio estos temas se deben trabajar primero en las Comisiones antes de llegar al Pleno, porque debe existir un filtro.

Paúl Buestan, de Construye, presentó el cambio al orden del día de la sesión del Pleno. Se aprobó con 101 votos afirmativos y el tema se incorporó como sexto punto. A las 13:14, empezó la presentación de la moción de Buestan.

