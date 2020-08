Justicia Social proclama a Fabricio Correa como su precandidato presidencial y su hermano, Rafael, reacciona en Twitter

Un aspirante más en el tablero electoral. El movimiento Justicia Social proclamó a Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, como su precandidato a la Presidencia para las elecciones del 7 de febrero del 2021. El director nacional de la lista 11, Manuel Castilla, confirmó a EXPRESO la decisión tomada hoy por la organización en convención nacional con el aval del Consejo Nacional Electoral. Lo acompañará en la lista Marcia Elizabeth Yazbek. Mientras que Carlos Cassanello, excandidato a la Alcaldía de Guayaquil por la misma tienda política, liderará la lista nacional para la Asamblea.

Fabricio Correa tomó notoriedad pública cuando este Diario publicó una serie de reportajes en los que develó contratos del Estado con empresas en las que, en su momento, tuvo interés económico. Intentó saltar al ámbito político con la creación del movimiento Equidad, Progreso y Orden (EQUIPO), pero este no fue registrado por el Consejo Nacional Electoral.

Marcia Yazbek es presidenta de Mujeres por Ecuador y gerente general de Marketing Buró, con más de 20 años de trayectoria profesional y emprendimiento, de acuerdo a la página web de la Red de Mujeres Líderes

La confirmación de la precandidatura de Correa generó la reacción del expresidente Rafael Correa, hermano de Fabricio, a través de su cuenta de Twitter.

De ser cierto, pido disculpas desde ahora. Ustedes saben que no podemos ser responsables de nuestros hermanos.

Me da vergüenza que empecemos a parecernos a las dinastías políticas que siempre he combatido. pic.twitter.com/qIXYroRLcl — Rafael Correa (@MashiRafael) August 20, 2020

El ahora precandidato de la lista 11 fue consultado sobre la reacción de su hermano a lo que respondió. "Mi mamá me ha dicho que no toque esos temas porque sufre mucho, yo siempre le he hecho caso; mi ñaño, no sé".

#ALERTA: Fabricio Correa acepta la precandidatura presidencial por el movimiento Justicia Social y hace un llamado a la unidad. Responde a la reacción en Twitter de su hermano, el expresidente Rafael Correa, a su precandidatura: "Mi mamá me ha dicho que no toque esos temas". pic.twitter.com/HiYShZcAT2 — Diario Expreso (@Expresoec) August 20, 2020

Justicia Social es uno de los cuatro movimientos políticos nacionales que afrontan un proceso de suspensión en el Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades en el proceso de inscripción. La proceso administrativo inicia en el ente electoral aún no termina.