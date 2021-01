La justicia condena a ocho años de cárcel a Wálter Solís por peculado

El exsecretario del Agua Wálter Solís y el excoordinador jurídico de Senagua, Marco Rodas fueron hallados responsables como autores de peculado y condenados a ocho años de cárcel. La sentencia se leyó este lunes 4 de enero de 2021 en la Corte Nacional de Justicia.

Además de la privación de la libertad los sentenciados deberán pagar 2'218.000 dólares por concepto de devolución del perjuicio ocasionado al Estado.

El tribunal presidido por la jueza Dilza Muñoz ratificó la inocencia de Lorena Benalcázar, Cristóbal Colón Macías, Jorge Maruri Rodríguez Y Jorge Bernal. Para ellos se levantaron todas las medidas de carácter personal y real y dispusieron su su inmediata libertad. El tribunal estuvo integrado además por Iván León y Daniella Camacho.

#URGENTE | Caso #Senagua: Tribunal sentencia al exsecretario del Agua, Walter S., y a Marco R. a 8 años de pena privativa de libertad, como culpables del delito de peculado. Se ratifica el estado de inocencia de otros 4 procesados (en desarrollo). #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/QgkiCE5O71 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 4, 2021

El tribunal de forma unánime dispuso a la Fiscalía que inicie las investigaciones por presunciones de enriquecimiento ilícito privado no justificado e infracciones tributarias para Jorge Maruri y Jorge Bernal. En el caso de la exjueza Lorena Benalcázar la disposición es que se abra un expediente por posible cohecho entre ella y la empresa Old System, por un aparente préstamo no justificado. La empresa tendría relación con Maruri.

En septiembre en la Corte se desarrolló el juicio en contra de seis procesados. La Fiscalía los investigó por su posible relación con el pago de 2.2 millones de dólares de honorarios de abogados privados con recursos públicos.

Según argumento de @CorteNacional en la sentencia #casosenagua toda autoridad no debe hacer caso de criterios jurídicos emitidos por la Dirección Jurídica de la entidad pública que dirige, pues será responsable de peculado por aceptarlos. — Jorge Luis Ortega 💚 (@ortegajorgeluis) January 4, 2021

En el juicio la Fiscalía expuso que el exministro Solís solicitó al Ministerio de Finanzas ocho millones de dólares para cumplir con el pago de un acta de mediación suscrita en 2007 entre la exCorporación de Regulación del Manejo Hídrico de Manabí (CRM) (actual Senagua) y la firma francesa Ondeo Degremont.

El exfuncionario no habría tomado en consideración que en 2012 ningún beneficiario solicitó que se ejecute el acta. Además, la compañía ya no operaba en Ecuador ni tenía representación legal en el país.

De los ocho millones, solo los 2.2 se habrían utilizado para el pago del compromiso y el resto habría sido devuelto a la cartera de Finanzas. El exsecretario del Agua está prófugo de la justicia en Estados Unidos. Esta es su segunda condena.

El año pasado fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016 junto con el expresidente Rafael Correa, cercanos colaboradores del exmandatario y empresarios o representantes legales y accionistas de empresas contratistas del Estado.