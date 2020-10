La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exministro Walter Solis por peculado

El tribunal que juzgó al exsecretario de Senagua del correísmo Walter Solís y cinco procesados más por posible peculado, entraron en la fase de deliberación de la sentencia.

El jueves por la noche la Fiscalía pidió que se imponga a los seis procesados ocho años de cárcel como responsables del supuesto delito.

A la pena privativa de libertad la Fiscalía solicitó que se agreguen los valores considerados como multa por 16.000 dólares cada uno equivalentes a 40 salarios.

Como reparación integral ese organismo requirió se imponga el pago de 2’218.880 dólares, monto que debe ser cancelado entre todos los sentenciados. Esa cifra sería la equivalente al perjuicio ocasionado al Estado por la cancelación de los honorarios de abogados privados con recursos públicos.

El tercer día de juicio concluyó cerca de las 21:00 del jueves. Jorge Luis Ortega abogado defensor de Walter Solís señaló que si es que llaman a juicio a su cliente pedirá aclaración y ampliación del fallo.

Ortega está seguro que dejó probado en el juicio que su cliente no tuvo responsabilidad en el ilícito. Esa certeza viene del informe de la Contraloría que establece indicios de responsabilidad penal en el caso pero no menciona a su defendido. A eso suma las pericias y diligencias presentadas en la audiencia que “establecen que no tiene responsabilidad ni participación en el hecho”.

Ortega destacó que fue Solís el que denunció los actos de corrupción “y 40 personas que se beneficiaron del dinero del Estado no han sido procesadas por ese juicio. Lo que quiere decir que en la Fiscalía prefieren un nombre de un político a los responsables de este ilícito”, dijo.

El de peculado es el segundo juicio que se siguió para Walter Solís por dos hechos de corrupción distintos.

En una primera sentencia el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa ya recibió ocho años de cárcel por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Fue condenado con 19 personas, entre ellas Correa, por integrar una estructura delincuencial dedicada a la captación y reparto de aportes ilegales de contratistas del Estado a cambio de contratos: El dinero fue para las campañas de Alianza PAIS.

El fallo está ejecutoriado. El tribunal que impuso la sentencia ya ordenó la detención de los prófugos. Solís se encuentra en Estados Unidos, país al que la Corte solicitará su extradición.