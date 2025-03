Juicio a vocal del Cpccs: ¿No se le permitió la defensa a Verdezoto? Esto ocurrió

El proceso para la sustanciación del juicio político en contra de la vocal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Johanna Verdezoto inició este 1 de marzo de 2025 en la Comisión de Fiscalización. El proceso no estuvo exento de polémica ya que Verdezoto se quejó de que no la dejaban defenderse.

(No te pierdas: Concurso fiscal general: veedores iniciaron jornadas de capacitación)

¿Rosero o Ayerve? Asamblea consultará a Procuraduría quién va al Cpccs Leer más

En su cuenta de la red social X, Verdezoto escribió: “No me permiten ejercer mi derecho a la defensa, aun cuando el debido proceso tiene rango constitucional. Pamela Aguirre usted es abogada, sabe de esto, no es necesario la arbitrariedad e impedir que pregunte a los comparecientes. Esto está grabado”.

Todo ocurrió después de la comparecencia de la exconsejera del Cpccs Yadira Saltos. Ella fue una de las invitadas para la prueba testimonial solicitada por la Ana Herrera (RC), quien impulsa el enjuiciamiento político en contra de Verdezoto.

La vocal del Cpccs levantó la mano para tomar la palabra en la sesión que se desarrolla de forma virtual este 1 de marzo. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Pamela Aguirre (RC) pidió al secretario que lea un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre quiénes pueden actuar durante el actual momento del proceso de interpelación.

Tras la lectura, Aguirre insistió en que la norma faculta la participación de los asambleístas de la Comisión y de aquellos legisladores que solicitaron participar, más no de los enjuiciados políticos. Con ese criterio, Verdezoto no pudo preguntar a la exvocal Yadira Saltos.

No me permiten ejercer mi derecho a la defensa, aun cuando el debido proceso tiene rango constitucional! @pameaguirre1 usted es abogada, sabe de esto, no es necesario la arbitrariedad e impedir que pregunte a los comparecientes. Esto está grabado! https://t.co/bNfiyS6sX5 — Johanna Verdezoto (@VerdezotoJoha) March 1, 2025

El cronograma de proceso en el Comisión

Como primer punto en la sesión se trató el cronograma tentativo para el desarrollo de la sustanciación del proceso. La Comisión de Fiscalización se plantea terminar el informe hasta el próximo 11 de marzo de 2025.

Otra fecha importante tiene que ver con que la actuación de la prueba se realizará hasta ale próximo 6 de marzo de 2025.

¿Cuál es la acusación pon en contra de Johanna Verdezoto?

La correísta Ana Herrera planteó la solicitud de juicio político en contra de Verdezoto. La acusación tiene que ver con un supuesto conflicto de intereses. Esto por una reunión que Verdezoto mantuvo con Rodrigo Frías, quien era el mejor puntuado en el concurso para la designación del nuevo Defensor Público. En el momento de la denuncia, el concurso estaba en marcha.

Otro tema del que es acusada Verdezoto es un presunto perjurio en un contrato de arrendamiento. Ambos casos, según la interpelante, configuraría un incumplimiento de funciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!