El Gobierno del Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, está en medio de su crisis más aguda. Después del pedido de la Asamblea Nacional de iniciar en su contra un Juicio Político por supuestos delitos contra la administración del Estado, la Corte Constitucional le acaba de dar luz verde a ese proceso.

Sin embargo, el proceso en esa alta Corte no fue sencillo. De hecho, la aprobación del enjuiciamiento que se dio la noche de este 29 de marzo, tuvo que sortear un par de inconvenientes.

El primero de ellos fue que la juez Teresa Nuques, quien inicialmente tuvo a su cargo resolver el pedido de solicitud, pidió que no se enjuiciara a Lasso. No obstante, su propuesta no obtuvo los votos suficientes de sus colegas de la Corte y regresó a su punto inicial. Finalmente, el magistrado Richard Ortiz fue quien se encargó de elaborar un nuevo informe, esta vez positivo.

Lasso CORTESÍA

El segundo escollo que tuvo que resolver la Corte, fue la filtración a través de redes sociales, la tarde del martes 28 de marzo, de una noticia falsa que indicaba que los jueces ya habían resuelto avanzar en contra de Lasso. La propia Corte tuvo que salir a desmentir esos rumores.

Finalmente, en la nueva deliberación, los jueces constitucionales aprobaron con seis votos el enjuiciamiento a Lasso, pero solo por el cometimiento de un supuesto delito de peculado.

Los jueces Alí Lozada, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Daniela Salazar votaron a favor; mientras que los jueces Enrique Herrería, Teresa Nuques y Carmen Corral emitieron voto salvado.