Juicio político: comisión tras dos ministros por barcaza de Noboa

Se anticipa una nueva recomendación de juicio político contra ministros. Lo adelantó el asambleísta Jaime Moreno, de Construye, quien preside la comisión que fiscaliza presuntas irregularidades de la administración pública del Gobierno de Daniel Noboa.

(Le puede interesar: Fiscalización unificó y calificó los juicios políticos contra Mónica Palencia)

El plan de trabajo contempló varios casos, uno de ellos la barcaza eléctrica. El Ejecutivo en abril anunció su intención de contratarla para paliar la crisis energética.

Bancada correísta solicita juicio político contra los consejeros Fantoni y Calvache Leer más

La mesa legislativa pidió la comparecencia en cuatro ocasiones de Antonio Goncalves, ministro de Energía, y de los gerentes generales de la Corporación Eléctrica del Ecuador y de Petroecuador. Se convocó tres veces a Roberto Luque, exministro de Energía encargado. Ninguno asistió.

“Algo ocultan en torno a la contratación de las barcazas, que ha sido muy cuestionada. Antes de que se firme el contrato la barcaza estaba en camino y llegó (el 5 de agosto)”, manifestó el asambleísta. Se trata de la barcaza de la empresa turca Karpowership.

La comisión pidió datos por escrito sobre los términos de referencia y los informes de necesidad. “De la información que tenemos, solo existió una oferta. Esta contratación de emergencia se publicó un viernes en la noche para que el lunes se presente la oferta, casualmente la única fue de Karpowership”, añadió el legislador. Hasta el miércoles no había respuesta a ese pedido. “Dentro de las recomendaciones (del informe), va el enjuiciamiento político por no comparecer”.

Qué dice la normativa legislativa

La norma legislativa dice que el hecho de que un funcionario no comparezca o no remita la información es causal de enjuiciamiento político. No se aplica para los gerentes, que no tienen rango de ministros.

Otro tema tiene que ver con aportes de campaña del binomio Noboa-Verónica Abad. La próxima semana se definirá la segunda convocatoria a Arturo Wong, secretario de la Administración Pública, por sus declaraciones sobre recursos que la vicepresidenta habría recibido, lo que Abad negó el miércoles.

Respecto a la cárcel de Santa Elena, han pedido información al Gobierno y esperan respuesta. Sospechan de un presunto sobreprecio para la construcción. Y la semana que viene se convocará al ministro de Educación para que responda acerca del programa de alimentación escolar.

Por el caso Olón, investigado por otra comisión, el Pleno ya aprobó la recomendación de juicios contra otros cuatros ministros. Una es Mónica Palencia, titular del Interior, contra quien ya se inició la sustanciación de otro juicio, por causales distintas.

RELACIONADAS El CAL admite a trámite juicio contra jueces del Tribunal Contencioso Electoral

Autoridades y el patrón de no comparecer ante comisiones

Mónica Palencia: “Se decidió mi enjuiciamiento sin haberme escuchado” Leer más

Para Juan Manuel Fuertes, analista político, las autoridades del Gobierno pecan de soberbios al no comparecer, dan margen a los juicios, pero estos, por tantas acusaciones en la Asamblea, pierden el sentido de oportunidad. Evalúa que si hay irregularidades, sobre todo en el caso de la barcaza, se debería en parte a deficiencias del Ejecutivo por inexperiencia ante situaciones emergentes. Diego Matovelle, asambleísta de ADN, considera que recomendar juicios responde a una persecución que busca desestabilizar al país. “Más bien, parecería un acto electoral”, señaló el analista político Juan Cuvi. Plantear juicios sirve a los legisladores para promocionarse a una reelección, pero no afectará a Noboa; lo que puede golpear al Gobierno es el incremento de la inseguridad, tema concreto para el votante, afirmó.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO