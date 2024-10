Juicio a Palencia: el correísmo no alcanza los votos para sugerir interpelación

Revés del correísmo. La Revolución Ciudadana no pudo alcanzar los votos mínimos necesarios para aprobar el informe que sugiere llevar el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hasta el pleno. Solo cuatro, de las cinco voluntades mínimas necesarias, votaron a favor de la moción de la correísta Sofía Espín de aprobar el informe. Los cinco votos restantes se inclinaron por rechazar el texto.

La ministras Palencia es interpelada por supuesto incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de inseguridad que atraviesa el país, específicamente por la fuga de Adolfo Macías, alias Fito; por la falta de certezas del plan Fénix; y por la falta de acciones para contrarrestar la violencia. También fue cuestionada, en el marco del proceso, por la incursión policial en la Embajada de México en Quito, donde estaba resguardado Jorge Glas, exvicepresidente sentenciado, y requerido en ese momento por la justicia ecuatoriana.

Un proceso marcado por las tensiones

Varios momento álgidos marcaron este proceso de interpelación de Palencia. El primero fue un cruce de acusaciones entre ella y la asambleísta correísta, Paola Cabezas, en el pleno de la Comisión. Otro fue un roce entre la secretaria de Estado y la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, cuando esta primera pidió al secretario de la comisión que certifique quien estaba dirigiendo la sesión, dado que esta era virtual y no se podía ver a la titular. El clímax fue la descompensación de la ministra en medio de una sesión de la mesa que obligó a que sea atendida por médicos.

La ministra Mónica Palencia sufrió un quebranto en su salud. TOMADA DE REDES SOCIALES

La Comisión se pronunció en un comunicado que denotaba, pese a la derrota correísta, un tono triunfalista. "Este es un triunfo para la democracia ecuatoriana. A pesar de los intentos constantes de boicotear este proceso y evitar que se llevara a cabo, nos mantuvimos firmes en el cumplimiento de nuestras funciones, honrando el mandato otorgado por el pueblo ecuatoriano", reza parte de comunicado.

¿Qué pasará con el juicio político?

Que el informe que sugería el juicio político en contra de la ministra Palancia no haya obtenido los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización, no quiere decir que el proceso acaba. Este debe pasar por la decisión del pleno de la Asamblea. Son los legisladores quienes deben decidir si llaman o no a juicio a la funcionaria.

Si deciden hacerlo, Palencia deberá defenderse en el pleno. Pero si deciden no hacerlo, en este momento la interpelación quedará archivada, tal como fue el caso del juicio en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. El correísmo como el oficialismo aseguran tener los votos para alcanzar sus objetivos en el pleno.

