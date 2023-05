El proceso penal contra Jorge Yunda se anula y regresa a convocatoria al juicio

El juicio por peculado en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, se anula y vuelve a antes de la instalación del juzgamiento que se inició el 30 de septiembre de 2021. Lo dispuso el nuevo tribunal del caso integrado por los jueces de la Corte de Pichincha José Jiménez, Lady Ávila y Dilza Muñoz.

El tribunal argumentó que, de la revisión del expediente se evidencia que la audiencia de juicio dispuesta dentro del presente proceso, fue debidamente instalada y las partes ejercieron su derecho a la defensa.

Sin embargo, "dicha diligencia se llevó a cabo con una autoridad judicial distinta de quienes en este momento están conociendo la causa, por lo que de proseguir con la misma, en el estado en el que dejaron los anteriores juzgadores, se estaría violentando el derecho al debido proceso", dice la providencia.

🧵Ayer fuimos notificados por la Corte Provincial con la resolución de nulidad,desde la etapa de juicio,del proceso conocido como #PruebasPCR.Así,con un nuevo tribunal,el juicio que en 2021 había llegado hasta la presentación de testigos de las defensas deberá repetirse 1/ — 𝙻𝚒𝚗𝚍𝚊 𝙶𝚞𝚊𝚖á𝚗 (@lindaguaman) May 19, 2023

El tribunal expresó que, al no haber estado desde el inicio de la audiencia, emitir la sentencia les levaría a inobservar las formas descritas para el acto y violentar de forma flagrante el derecho al debido proceso y demás garantías antes mencionadas.

El juzgamiento de Jorge Yunda, el destituido alcalde de Quito inició el 30 de septiembre de 2021. El Tribunal que conocía el caso de presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio escuchó a los testigos que presentó la Fiscalía hasta el 15 de octubre de 2022.

Estuvo integrado por Wilson lema, Patlova Guerra y Fabián Fabara. Cuando Yunda estuvo declarando ante los jueces, las preguntas de Fabara incomodaron al exfuncionario que presentó la recusación en su contra. El trámite de la demanda estuvo a cargo de los otros dos jueces y su evacuación que no debería tomar más allá de 15 días se resolvió en más de un año.

Después de una serie de incidentes registrados en el expediente se conformó finalmente el tribunal penal que lo integran Jiménez, Muñoz y Ávila.

Jorge Yunda es acusado por presunto delito de peculado por las posibles irregularidades en la compra de 100.000 pruebas por alrededor de 4, 2 millones de dólares a la empresa Salumed. El trámite del caso de Yunda también detuvo por las elecciones seccionales en las que participó el exfuncionario. Finalmente, una certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitida por el secretario del organismo indicó que Yunda no resultó favorecido en los comicios y se dispuso continuar con la tramitación que por ley corresponde.

En su cuenta de Twitter la experta Linda Guamán, una de las procesadas en el caso señaló que "han pasado casi dos años desde que inició el proceso, he afrontado un embarazo portando un grillete, he debido rechazar decenas de oportunidades académicas fuera del país, he sido testigo de cómo, por este caso, la comunidad científica prefiere no ser parte de entidades públicas".