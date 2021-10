El juez nacional Luis Rivera no dio paso a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra de 15 sospechosos de posible peculado en el caso de la compra de siete helicópteros Dhruv.

En su lugar dictó la prohibición de salida del país de los procesados y su presentación periódica cada 15 días.

El anuncio se dio este miércoles 6 de octubre cerca de las 22:00 en la Corte Nacional de Justicia.

El juez consideró que los 116 elementos de convicción presentados por la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de formulación de cargos no fueron suficientes para justificar la necesidad de la prisión preventiva.

Fiscalía pide prisión para dos exministros de Defensa y 13 investigados por el caso de los Dhruv Leer más

El peculado se castiga con entre ocho y 12 años y con entre 12 y 16 años de cárcel. Es un delito imprescriptible y se puede juzgar en ausencia.

A la audiencia comparecieron los procesados desde distintos sitios. Sus defensores rechazaron el pedido de la fiscal. El juez insistió en que que de parte de la Fiscalía no se ha justificado que no existan otras medidas que no resultan idóneas ni ha demostrado por que las medidas no privativas no son suficientes.

Rivera expresó que las medidas alternativas debieron considerarse por la Fiscalía. El juez Luis Rivera dio paso a la instrucción fiscal por presunto peculado en la compra de los siete helicópteros Dhruv que tendrá una duración de 90 días.

Entre los investigados se encuentran los exministros de Defensa del régimen del expresidente Raael Correa, Wellington Sandoval y Javier Ponce.