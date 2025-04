La juez nacional Mercedes Caicedo denuncia que es víctima de amenazas

La jueza encargada nacional Mercedes Caicedo, quien fue ponente en el tribunal del caso Metástasis, denunció este 23 de abril que ha recibido amenazas, que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.

A través de su cuenta en X, la magistrada contó la situación que ahora enfrenta. “Desde hace algunos meses, personas (cuya identidad) desconozco han decidido perseguirme, intimidarme, amenazarme y eso aunque no es lo correcto, era posible, así que decidí hacer caso omiso y callar, sin dar mayor importancia, sin miedo. Sin embargo, lo que no entendí como posible es que se acerquen a mi hogar”.

Según su relato, desde hace meses ha recibido amenazas, que se han ido incrementando de nivel. Pero las últimas han incluido la cercanía de su hogar, por lo que decidió darlas a conocer públicamente, luego de tomar unos días para meditar y reflexionar con su familia.

“Hoy la decisión ha sido tomada, me reintegraré (en mis) funciones a cumplir con las labores que juré desempeñar fielmente. Hemos decidido como familia que continúe laborando pero haciéndoles conocer a ustedes que buscan justicia y a quienes le interese (para) que estén alertas, que he presentado la denuncia respectiva ante los hechos suscitados en la Fiscalia (hechos que me reservo) y que ejerceré las acciones necesarias para salvaguardar mi vida, mi integridad y la de los míos”.

Debido a su riesgo, la operadora de justicia indicó que espera que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Corte Nacional precautele su seguridad, ya que actualmente tiene un equipo de protección personal de la Policía Nacional.

Los casos de alta connotación pública que ha manejado

Caicedo ha tenido varios casos de interés público como el caso Metástasis, en donde actuó como juez ponente. El 25 de noviembre de 2024, el tribunal que presidió dictó sentencia contra 20 de los 21 procesados, incluyendo a figuras como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. Las penas impuestas oscilaron entre 3 años y 4 meses hasta 10 años de prisión.

En el caso Las Torres, Caicedo integró el tribunal que conoció la apelación a la prisión preventiva de Pablo Celi, excontralor general del Estado, y otros procesados por presunta corrupción en Petroecuador.

También ha ratificado la sentencia de ocho años de prisión por peculado contra Walter Solís, exsecretario nacional del Agua durante el gobierno de Rafael Correa, el 30 de enero de 2024.

En el caso de los helicópteros Dhruv, Caicedo fue ponente del tribunal de apelación que conoció el recurso interpuesto por la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado contra el sobreseimiento dictado a favor de 18 procesados por presunto peculado, por el entonces juez Luis Rivera. El 10 de octubre de 2023, el tribunal conformado por Caicedo, Marco Rodríguez y Byron Guillén decidió, por mayoría, que el proceso había caducado, ya que se superó el plazo legal de 60 días para resolver la apelación, lo que ratificó el sobreseimiento de los acusados

