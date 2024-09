Juez multa a la mesa de Fiscalización por incumplir fallo sobre juicios políticos

El magistrado sostiene que la respuesta de la correísta Pamela Aguirre a la sentencia es ambigua y no acata lo dispuesto

El juez Edgar Romero resolvió multar económicamente a los miembros de la Comisión de Fiscalización por incumplir su dictamen respecto a la reactivación de los juicios políticos archivados que fueron presentados en contra de tres exfuncionarios de Guillermo Lasso.

Estos procesos de control político habían sido archivados por el retiro de firmas de apoyo. Sin embargo, a través de una acción de protección impulsada por la asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, el magistrado Romero resolvió su reanudación.

Aunque la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, respondió con un escrito, el juez Romero señala que el mismo es ambiguo y, por ende, "se tiene por no cumplida la presente sentencia, dado que no se ha mencionado las acciones ejecutadas para la sustanciación de los juicios políticos de los ex ministros y exsecretarios de Estado".

La multa impuesta, según consta en el expediente, es equivalente al 50% de un salario básico unificado y será de forma "compulsiva y progresiva diaria". El juez advierto que se incrementará en caso de incumplimiento por cada día de retraso sin superar los límites establecidos por la ley.

Asimismo, el juez solicita que en máximo 24 horas los miembros de la mesa de Fiscalización informen las acciones que tomarán para dar cumplimiento a su sentencia.

#ANÁLISIS | El Pleno de la Asamblea se rebela contra la orden que manda a retomar tres juicios políticos. Sin embargo, Fiscalización obedece. https://t.co/vrscmtaoV4



Por Roberto Aguilar ✍️ pic.twitter.com/LPzCYXwvcs — Diario Expreso (@Expresoec) September 4, 2024

Fiscalización sesionará para conocer la sentencia

La Comisión de Fiscalización tiene previsto sesionar a las 10:00 de este 6 de septiembre de 2024 para conocer y analizar el fallo del juez Edgar Romero respecto a la reanudación de los juicios políticos archivados en contra de los exfuncionarios de Guillermo Lasso.

Días atrás, la presidenta de la mesa legislativa, la correísta Pamela Aguirre, adelantó que en cumplimiento de la sentencia había informado al juez de la suspensión del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

