El juez Marco Rodríguez niega el pedido de revisión de la prisión de Mendoza

El exasambleísta Daniel Mendoza continuará detenido en la cárcel 4 del norte de Quito. El juez nacional Marco Rodríguez negó el pedido de revisión de la medida cautelar dictada en su contra a inicios de junio tras la formulación de cargos por posible delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales.

El exlegislador es uno de los 19 investigados por el presunto delito relacionado con la fallida construcción del hospital básico de Pedernales, de Manabí. Además de Mendoza fueron investigados su exasesor Jean Benavides y el exlegislador Eliseo Azuero.

#Ahora | Dr. Marco Rodríguez, juez penal de la @CorteNacional, instala audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso Eliseo A. y otros, dentro del proceso No 17721-2020-0002G. pic.twitter.com/2wWVhGEOhX — Corte Nacional (@CorteNacional) October 13, 2020

La resolución se dio luego de la audiencia de revisión de medidas que se cumplió este martes 13 de octubre de 2020. En la diligencia participó el fiscal subrogante Wilson Toainga. El juez expuso que, el hecho de haber rendido testimonios anticipados y se encuentre en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, no significa que se hayan desvanecido elementos de convicción dictados en su contra.

Indicó también que el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que la sustitución de la prisión preventiva procede cuando los hechos tienen una pena menor a cinco años. Agregó que para la revisión de la medida cautelar no se han presentado hechos nuevos y por esa razón negó el pedido de la defensa de Mendoza.

Durante la diligencia María Gabriela Moreira recordó que su cliente es colaborador eficaz de la Fiscalía y presentó un testimonio anticipado. Citó jurisprudencia de la CIDH que dispone la libertad de un procesados si es que los hechos se han variado. Para la defensora hasta el momento se han recibido los testimonios anticipados de cuatro coprocesados y los hechos han cambiado.

Moreira añadió que no existía riesgo de interferir en la justicia, la instrucción fiscal ya concluyó y no hay riesgo procesal, tampoco riesgo de fuga y su colaboración con la justicia es activa y no la ha evadido.

La defensora buscaba que se sustituya la prisión preventiva por la prohibición de salir del país, uso de grillete electrónico y presentación periódica. El fiscal Toainga había expuesto que no existía asidero legal para dar paso al pedido de la defensa de Mendoza. Mencionó que el estado procesal de las investigaciones apuntan a la continuación con la medida cautelar de prisión.

La instrucción fiscal del caso se cerró a inicios de mes. Al momento se espera la fecha de audiencia preparatoria de juicio y de sustentación de dictamen que puede ser acusatorio, abstentivo o mixto.