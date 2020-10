Concluye la instrucción fiscal por el caso del hospital de Pedernales

Los 120 días para investigar posible delincuencia organizada en el caso del hospital de Pedernales concluyeron.

Pero hasta el próximo lunes se seguirá con diligencias señaladas dentro de la instrucción fiscal. Ese día, a las 09:00, se recibirá el testimonio anticipado de René Tamayo, exdirector de Secob. Él se encuentra con arresto domiciliario y deberá ser llevado a la Corte Nacional.

Mendoza ubica a Azuero como el eje de la corrupción Leer más

Es uno de 19 investigados por los posibles actos de corrupción registrados en la contratación del hospital de Pedernales, junto con los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. Su testimonio será el quinto que recibirá la Fiscalía antes de la audiencia preparatoria.

Eliseo utilizó ese argumento para decirme que sus colegas de BADI estaban presionando y no votarían a favor de esta ley si él no lograba cumplir con el acuerdo económico.

Daniel Mendoza, exasambleísta.

Además de Moncayo, dieron testimonios Mendoza, su exasesor Jean Benavides, el excontratista Franklin Calderón y José Vélez. Ellos señalaron en la supuesta red de corrupción a otros actores que ya no pueden ser vinculados al caso, pero que podrían ser sujetos de nuevas investigaciones, opinan abogados y exfiscales.

Con la serenidad de la verdad, demostraré las falacias de las afirmaciones de Franklin C. y presentaré acciones legales necesarias para defender mi honor... Ni siquiera conozco a ese ciudadano.

María Mercedes Cuesta, asambleísta.

Fernando Lara, exfiscal, cree que se les puede procesar por el mismo delito (si no fueron parte del anterior) sin correr el riesgo del doble juzgamiento que aplica solo para los que ya fueron investigados.

El también exfiscal Franklin Bravo argumentó que los hechos mencionados en los testimonios merecen una investigación por parte de Fiscalía, “tanto más que es esta misma institución la que ha dado a conocer a la opinión pública los hechos”.

Bravo reiteró que corresponde que Fiscalía inicie otra u otras investigaciones previas. Pero “la investigación debe ser integral, en donde no se descarte ninguna infracción penal como cohecho, concusión, extorsión, asociación ilícita, delincuencia organizada”, destacó.

Un ex fiscal general que pidió la reserva de su nombre manifestó: “Que hayan sido mencionados ya al final de la instrucción no significa que no puede la Fiscalía abrir nuevas investigaciones, ni significa que por no habérseles vinculado dejan de ser sospechosos de un delito”.

Uno de los mencionados en los hechos que involucran reparto de dinero de la corrupción está abierto a ser investigado. Es el legislador Raúl Tello. Asegura que en la fecha en la que el contratista Calderón dice haber entregado el dinero a los legisladores, él estaba en Puyo.

Comprendo la intención de Mendoza de afectarme. Él conoce que fui yo quien inició la investigación en su contra pero no podrá acusarme de ninguna ilegalidad porque no he cometido ninguna.

María Paula Romo, ministra de Gobierno

No descarta que alguien haya estado negociando o recibiera dinero en su nombre, o que se haya hecho pasar por él. Sin embargo, defiende su inocencia.

Tello está tranquilo y “plenamente seguro de que la Fiscalía ya investigó estos hechos y es por eso que no se ha producido ni una vinculación ni un nuevo llamado a rendir una versión”, declaró a EXPRESO.

El detalle

Dictamen. Terminada la instrucción, lo siguiente es que se fije una fecha para la audiencia preparatoria de juicio en la que la Fiscalía sustentará su dictamen.