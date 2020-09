Mendoza ubica a Azuero como el eje de la corrupción

El eje de la corrupción en el caso Hospital de Pedernales, de Manabí, parece haber sido el exasambleísta prófugo Eliseo Azuero. Eso evidencia el testimonio anticipado que rindió en la Corte el exlegislador Daniel Mendoza.

Es uno de los cuatro testimonios anticipados que se recibieron en el caso de las irregularidades registradas en la fallida construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí.

Mendoza se refirió al caso del Hospital de Pedernales, qué hizo como legislador y las tareas de su asesor. Dijo que eso respondía a ‘un mecanismo de reparto político’ a cambio de compromisos con el Ejecutivo para aprobar leyes o designar autoridades. Eso habría pasado con la elección de César Litardo, presidente de la Asamblea.

Dijo que ofrecer espacios a cambio de votos se practicó en la Asamblea, no solo por leyes sino en juicios políticos. Un asesor o la autoridad interpelada hacía ofrecimientos. Eso pasó con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Mendoza pidió la designación de Tito Nilton Mendoza, gobernador de Manabí. El pedido no se concretaba hasta que “la misma ministra me dijo que se procesaría hasta que se archive su juicio”.

La ministra insistió en que la designación del gobernador se hizo luego de un proceso de varios meses que incluyó entrevistas con el presidente y el exvicepresidente y que su nombre fue sugerido por varias personas, no solo por Mendoza.

“Comprendo la intención de Mendoza de afectarme, pues él conoce que fui yo quien inició la investigación en su contra, pero no podrá acusarme de ninguna ilegalidad porque no he cometido ninguna”, dijo la ministra.

Mendoza descargó la responsabilidad de la designación de René Tamayo en el Secob como cuota de Azuero.

Expuso que parte del monto que le encontraron a su asesor era dinero que había logrado reunir a través de espacios en agencias de tránsito o que recomendó un perfil para el espacio de la provincia. Eran réditos por trámites.

Contó a los jueces que cuando llegó a la cárcel 4 se le acercó un detenido que “me quiso acercar a un abogado de nombre Harrison Salcedo, a quien no conocía, pero me dijo que era abogado del señor Jorge Glas. Yo le dije que no”. Añadió que hubo insistencia de Azuero de que él le podía defender.