El juez Felipe Córdova negó el pedido de revocatoria de la prisión de Pablo Celi

El juez Felipe Córdova negó los pedidos de revocatoria y sustitución de la prisión dictada en contra del contralor Pablo Celi y de Luis Adolfo Agusto Briones. Los dos son parte de los 13 procesados por posible delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres.

El juez reinstaló, este miércoles 23 de junio, la audiencia en la que se analizó los pedidos de revocatoria, sustitución y revisión de medidas.

El anuncio lo hizo pasadas las 17:00. El juez conoce el caso de posible delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres que investiga una posible estructura delincuencial dedicada al presunto cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas para empresas contratistas de Petroecuador.

Los solicitantes fueron el contralor Pablo Celi de la Torre, Luis Adolfo Agusto. La Fiscalía en cambio pidió la revisión de las medidas sustitutivas dispuestas para Roy Acosta y Pedro Saona. Antes de anunciar su fallo el juez mencionó los alegatos expuestos por los defensores de los procesados.

Recordó que en el caso de Agusto Briones su defensa pidió la sustitución de la prisión preventiva debido a que presentaría un cuadro patológico porque el solicitante sufriría de una enfermedad de alta complejidad.

Pablo Celi seguirá preso. Un tribunal le negó su pedido de habeas corpus Leer más

Añadió que en cambio, la defensa de Celi para solicitar la revocatoria, indicó que se habrían desvanecido los elementos que llevaron a que se dicte la prisión preventiva. En este caso dijo que los elementos que motivaron la orden de prisión no se han desvanecido.

El juez reiteró que la Fiscalía presentó otros elementos de convicción que robustecen la investigación. Uno de esos elementos fue el presentado por la fiscal Diana Salazar el lunes.

La funcionaria citó un chat del 25 de marzo en el que una funcionaria le dijo al contralor, a pesar de su situación en Estados Unidos, jamás "me atrevería a morder la mano de quien me dio de comer, jamás me atrevería a decir nada absolutamente nada de usted de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó".

Citó el caso de Claro. "Tenga la seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley", señala y pide por dos personas que necesitan trabajar y que no les hagan daño.

El juez ordenó la ubicación y captura de Roy Calero y Pedro Saona.