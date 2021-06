Pablo Celi seguirá preso. Un tribunal le negó su pedido de habeas corpus

El tribunal de jueces de la sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia negó el habeas corpus con el que el contralor Pablo Celi buscaba su libertad a cambio de medidas alternativas.

Él es uno de los 13 procesados por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Celi siguió este miércoles 16 de junio de 2021, la diligencia vía telemática desde la cárcel 4, en el norte de Quito.

Sentado frente a una laptop observó la audiencia que tomó casi tres horas. Una hora más demoró la deliberación, luego de la cual se anunció la negativa del recurso.

La exposición más larga fue de Francisco Moreno, defensor del contralor. Él pidió que a su cliente se le permita defenderse en libertad. Sugirió que como alternativas se le imponga la presentación periódica, prohibición de salida del país, grillete electrónico y hasta un arresto domiciliario.

Habló de privación ilegal de libertad, violaciones al debido proceso, falta de notificación de una investigación previa que duró 22 meses y las condiciones de salud del funcionario.

Pero Felipe Córdova, el juez que ordenó la prisión de Celi, explicó que varios de los planteamientos expuestos por el defensor no son motivo de habeas corpus como la falta de notificación que el abogado dijo que no ha hecho la Fiscalía. Negó discriminación o trato desigual.

Marina Bacigalupo, en representación de Henry Soria, director del centro carcelario, negó hacinamiento en esa cárcel e indicó que están proporcionando al contralor lo que se ha recomendado debido a su estado de salud.

También intervino José Luis Arcos, procurador del fiscal subrogante Wilson Toainga, quien presentó un amicus curiae. Argumentó que en el caso no hay ilegalidad, arbitrariedad o resolución ilegítima. Dijo que los delitos superan los cinco años. Señaló a Celi como el líder con influencia en todas las instancias del Estado. El contralor no quiso hablar. “Estoy disminuido físicamente por eso no quiero intervenir, no tengo condiciones físicas”, dijo.

Su hija Manuela pidió a los jueces permitan que su padre se defienda en libertad. Habló de los riesgos en su salud, supuestos maltratos y presentó las notas que habría enviado su padre en el hospital Eugenio Espejo, suplicando por comida.

Los jueces consideraron que no se vulneraron sus garantías pero ordenaron que se oficie al director de la cárcel para que faciliten el acceso del contralor a la atención médica y dotación de medicina.