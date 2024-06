Juez Ángel Torres confirma que su yerno es director provincial de ADN en Loja

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, quien ordenó la cancelación del movimiento Construye del registro de organizaciones políticas, confirmó este 12 de junio de 2024 que su yerno fue nombrado director provincial de ADN en Loja.

A finales del mes de abril, la asambleísta de Construye, Ana Galarza ya había denunciado que el familiar de Torres ocupaba un cargo en la directiva de la organización política del presidente Daniel Noboa. "ADN le nombra al yerno director provincial de ADN, al yerno de Ángel Torres. Todas las hijas están trabajando en el CNE, tienen cargos públicos. En este momento ha sido muy beneficiado el juez Ángel Torres gracias al Gobierno del presidente Daniel Noboa", señaló en una rueda de prensa.

En ese momento también acusó de un supuesto tráfico de influencias al juez electoral "a cambio de que eliminen a la lista Construye" por haber evidenciado "el pacto entre el presidente y el correísmo". Galarza añadió que presentarían una denuncia en la Fiscalía en su contra.

La mañana de este miércoles, en una entrevista con el portal Visionarias, Ángel Torres confirmó que su yerno lidera el movimiento ADN en la provincia de Loja. "Yo me enteré de esa designación por una llamada telefónica de un exalumno mío de la Universidad Nacional de Loja. Yo no supe siquiera de esa designación", respondió.

El magistrado señaló que no controla a su familia y que va a demostrar ante la justicia que no tiene nada que ver con la designación de su yerno. También confirmó que su hija trabaja en el Consejo Nacional Electoral (CNE). "La próxima semana usted (dice a la entrevistadora) y los demás me dirán si es verdad que yo he tenido conflicto de intereses", refirió.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Torres procesó el caso de infracción electoral que denunció anteriormente el CNE. La sentencia de Torres determinó que Construye no presentó a tiempo el informe económico financiero del 2022.

Como efecto de eso, Construye quedó fuera del registro de organizaciones políticas que, de momento, le impide participar en el proceso electoral para las elecciones de 2025.

Tras su diligencia, Torres explicó las razones de la denuncia. Expresó que “una vez que el movimiento Construye fue citado con la denuncia presentada por el CNE, al momento de contestarla el representante legal, con su abogada, afirmaron no haber recibido recursos públicos ni recursos privados. Lo propio manifestaron en la audiencia pública de pruebas y de alegatos, pretendiendo justificar que no tenían obligación de presenta el informe. Dijeron que como no habían tenido ingresos públicos ni privados, no tenían la obligación”.

El magistrado señaló que después de haber dictado la sentencia, solicitó al CNE las copias certificadas del informe que Construye presentó el 26 de febrero de 2024, dos días después de haberse presentado la denuncia por parte del CNE.

Dijo que en ese informe Construye declara haber recibido el monto de 5.000 dólares. “Por tanto, ocultaron al juez, al TCE y a la sociedad ecuatoriana le han dicho que durante el ejercicio económico 2022 no tuvieron ningún ingreso. Esto evidentemente podría incurrir en el delito de fraude procesal”, explicó.

La finalidad de la denuncia de Torres es para que se transparente la información que se presenta ante los organismos públicos de las organizaciones políticas, refirió el jurista.

