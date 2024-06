Juez Ángel Torres presentó denuncia contra Construye por fraude procesal

Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presentó este 11 de junio de 2024 una denuncia penal por presunto fraude procesal en contra del movimiento político Construye.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Torres procesó el caso de infracción electoral que denunció anteriormente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La sentencia de Torres determinó que Construye no presentó a tiempo el informe económico financiero del 2022.

Como efecto de eso, Construye quedó fuera del registro de organizaciones políticas que, de momento, le impide participar en el proceso electoral para las elecciones de 2025.

Tras su diligencia, Torres explicó las razones de la denuncia. Expresó que “una vez que el movimiento Construye fue citado con la denuncia presentada por el CNE, al momento de contestarla el representante legal, con su abogada, afirmaron no haber recibido recursos públicos ni recursos privados. Lo propio manifestaron en la audiencia pública de pruebas y de alegatos, pretendiendo justificar que no tenían obligación de presenta el informe. Dijeron que como no habían tenido ingresos públicos ni privados, no tenían la obligación”.

De acuerdo con el artículo 368 del Código de la Democracia, todas las organizaciones políticas deben presentar el informe.

El magistrado señaló que después de haber dictado la sentencia, solicitó al CNE las copias certificadas del informe que Construye presentó el 26 de febrero de 2024, dos días después de haberse presentado la denuncia por parte del CNE.

Dijo que en ese informe Construye declara haber recibido el monto de 5.000 dólares. “Por tanto, ocultaron al juez, al TCE y a la sociedad ecuatoriana le han dicho que durante el ejercicio económico 2022 no tuvieron ningún ingreso. Esto evidentemente podría incurrir en el delito de fraude procesal”, explicó.

Este delito está tipificado en el articulo 272 del Código Orgánico Integral Penal. Joan Paul Egred, abogado de Torres, indicó que si se configura el delito la sanción sería para los responsables de esta infracción.

La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, según el COIP

La finalidad de la denuncia de Torres es para que se transparente la información que se presenta ante los organismos públicos de las organizaciones políticas, refirió el jurista.

Legisladores de Construye acudieron a la Fiscalía minutos antes que Torres. Jorge Peñafiel expresó que esta tarde, a las 15:00, el TCE sesionará para resolver la apelación a la sentencia de Torres. El juez pretende causar una afectación al principio de imparcialidad que tiene la justicia para fallar sin presiones, criticó el legislador.

Iván González, secretario de Construye, mostró el informe de 2022 para indicar que en él se registraron los aportes en especie. “Nosotros no hemos mentido en decir que no hemos manejado ni recursos públicos ni privados. Los registros en especie son el funcionamiento de la sede de la organización que funciona en el domicilio de uno de nuestros miembros. Es obligatorio poner el trabajo del contador público que es otro aporte en especie. Construye no ha recibido un dólar, como dice el informe”, aseguró el dirigente.

