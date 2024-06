Verónica Abad será vinculada al caso Nene: ¿Qué continúa ahora?

Con su vinculación al caso Nene, anunciada el 10 de junio de 2024 por la Fiscalía General del Estado, el futuro de la vicepresidenta Verónica Abad se empantana, según comentan analistas consultados por este Diario.

De acuerdo a Fiscalía, las diligencias realizadas en el caso Nene, en el que se investiga el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia, determinaron la presunta participación de Verónica Abad en la causa.

La vinculación de la vicepresidenta al caso Nene, según comenta la constitucionalista Ximena Ron, abre un escenario complejo para Abad, ya que muy probablemente culmine con su salida de la Vicepresidencia de la República.

Según la constitucionalista, una vez que el caso ha sido trasladado a la Unidad de Fuero de Corte Nacional, la Fiscalía podría hallar elementos de convicción sobre el cometimiento de presuntos delitos y dictar prisión preventiva a Verónica Abad.

“En ese caso, la vicepresidenta no podría venir al país porque sería tomada presa. También podría no venir. En cualquier caso, no podría reemplazar al presidente porque físicamente no sería posible”, dice.

En el caso de que teniendo una orden de prisión preventiva Abad decida quedarse en Israel, Héctor Muñoz, exasambleísta, precisa que el presidente Daniel Noboa podría quitarle sus funciones y ordenarle su regreso al país para cumplir con Fiscalía.

Esteban Torres ha salido a decir de forma abierta que se baraja la posibilidad de dar un golpe de Estado. Todo con tal de no entregar el poder a la vicepresidenta Verónica Abad cuando Noboa pida licencia a la Asamblea para hacer campaña por su reelección.… pic.twitter.com/8olzNg9pqc — Diario Expreso (@Expresoec) May 28, 2024

Cualquiera sea el caso, Ron y Muñoz coinciden en que se configuraría la ausencia temporal de la vicepresidenta, por lo que, en concordancia con el artículo 150 de la Constitución, el presidente podría designar a un ministro para que la reemplace.

“Este sería el escenario previsto en la Constitución de fuerza mayor”, acota Ron y recuerda que el escenario de ausencia temporal tiene una temporalidad máxima de tres meses, luego se convierte en ausencia definitiva y Abad cesaría en funciones.

Este último caso, según recuerda Muñoz, ya se experimentó en 2017, cuando el entonces vicepresidente Jorge Glas fue vinculado al caso Odebrecht: “En ese caso, pasados los tres meses, el presidente (Lenín Moreno) tuvo que enviar una terna (a la Asamblea) para escoger nuevo vicepresidente”.

(Lea también: Jorge Glas recusa al juez del caso Reconstrucción)

Pese a ello, el exlegislador Muñoz precisa que incluso con prisión preventiva, Verónica Abad podría seguir ejerciendo como vicepresidenta, como sucedió con Glas, durante el tiempo de ausencia temporal.

La Asamblea Nacional, una actor importante en el futuro de Verónica Abad

La constitucionalista Ximena Ron, por otra parte, recuerda que de avanzar el caso en contra de Verónica Abad y esta sea llamada a juicio, será la Asamblea Nacional, ahora en conflicto con el presidente Noboa, la encargada de autorizar o no su enjuiciamiento penal, según establece el artículo 120 de la Constitución.

“Para la investigación no es necesario (contar con la aprobación de la Asamblea Nacional)”, añade Ron y recuerda que para autorizar el enjuiciamiento penal se necesitan 92 votos.

EXPRESO consultó a los bloques legislativos sus posturas ante la vinculación de Abad al caso Nene y su posible enjuiciamiento penal, pero hasta el cierre de esta edición las bancadas se han mantenido en reserva o no han contestado.

“Es un tema de interpretación”, dice Ron, y acota que “la vinculación a una investigación no es como tal enjuiciamiento penal, quizá por ese antecedente debieran proceder de la misma manera”, dice Ron.

